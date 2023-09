escuchar

Este miércoles se supo que Sol Macaluso será parte de Gran Hermano VIP 8. Luego de una constante catarata de propuestas de proyectos similares, la periodista argentina de 26 años ingresará a la casa más famosa del mundo y entretendrá al público español con sus anécdotas, tanto en la Argentina como en España. La expectativa girará, también, por conocer cómo fue su trabajo de corresponsal de guerra en Ucrania.

La periodista argentina Sol Macaluso ingresará a Gran Hermano VIP 8 en España

La joven nació en Olavarría en 1996 y luego de graduarse en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, su vida cambió cuando decidió partir hacia España, donde poco a poco construyó su carrera como periodista. Su desembarco fue tal, que tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, fue enviada especial por la prensa local.

Esta semana, la periodista confirmó su presencia en uno de los programas más consumidos por la televisión española y, en lo que a ella se refiere, representará un cambio rotundo en su profesión. Luego del difícil proceso que atravesó luego de la pérdida de un embarazo, Sol se mostró fortalecida frente a la pantalla de la reconocida cadena Telecinco y ahora conformará el grupo de hermanitos en la octava edición.

Mediante su cuenta de Instagram, Sol compartió un reel en el que describió sus primeras sensaciones en el marco del anuncio público de su ingreso a la casa de Gran Hermano. “Estoy muy contenta la verdad, de ver a toda esta gente aquí en Victoria. Yo me siento muy cómoda”, manifestó con una sonrisa en medio de la plaza principal de la localidad. “Estoy muy entusiasmada, nerviosa, no, eso para otro momento. Quiero aportar a la casa humor, frescura y naturalidad. Al final hace falta ver a gente más real”, sumó Macaluso.

Sol fue la primera confirmada para Gran Hermano VIP 8 España (Fuente: Instagram/@sol.macaluso)

“Tengo carácter, pero espero que no me lo hagan sacar”, señaló Sol. En tanto, los conductores del reality, Ion Aramendi y Marta Flich, celebraron la llegada de la argentina. “Bien ahí la concursante. Me ha encantado. Va a darlo todo”, remarcó la presentadora, al tiempo que su colega indicó: “Es un nombre con el que yo no contaba en absoluto. Bien por ella. A mí me parece fascinante. Es un nombre que me ha sorprendido”.

Al mismo tiempo destacaron su trabajo y profesionalismo como periodista. “Es una criatura con mucha personalidad. Es muy simpática”, dijo Flich a la vez que Aramanedi subrayó: “Ha vivido guerras. Yo no he ido a una guerra en mi vida ni quiero y eso es importante”.

De esta manera, Sol Macaluso integrará el nuevo Gran Hermano VIP 8 que incluirá a estrellas españolas, reconocidas... y no tanto. El anuncio de la argentina de momento fue el único que se confirmó y abrió una gran incógnita entre el público. Este 14 de septiembre será el estreno del programa y se espera que la periodista se convierta en un personaje crucial, en especial si es que mostrará en directo su identidad albiceleste y hará parte a todos de las costumbres gauchas.

Mientras tanto, la olavarriense pasó a ser una de las pocas argentinas que llegó a un formato televisivo de tales características en Europa. Por su aparte, Ivana Icardi, la cuñada de Wanda Nara y hermana de Mauro Icardi, participó de Supervivientes (2020) en España y un año antes concursó en Grande Fratello, la edición italiana de Gran Hermano.

