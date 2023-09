escuchar

La noche del lunes 4 de septiembre debutó la nueva edición de Bailando 2023 (América), con la conducción de Marcelo Tinelli y el jurado conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino, Ángel de Brito y Moria Casán. Con un total de 30 parejas de celebridades y bailarines, los participantes se enfrentaron en la competencia para descubrir nuevos dotes de talento. Este miércoles Marcelo Polino plasmó su primer 0 en el puntaje del certamen.

Entre los participantes que bailaron sobre la pista en el Bailando 2023, se encontraron algunos exconcursantes de Gran Hermano (Telefe), como Constanza “Coty” Romero o Tomás Holder. Tras el estreno de este lunes, Holder mostró su enojo a través de las redes sociales por no participar en el debut, ya que Tinelli anunció el cierre del ciclo justo antes de su actuación.

La noche del miércoles, Tomás Holder debutó junto a la bailarina Agostina Cauteruccio, bajo la melodía de “La cabaña” de La K’onga y con un cierre con “Ya no vuelvas” de Ke Personajes. Pero su técnica no convenció al jurado y recibió una de las puntuaciones más bajas del certamen, con el primer cero de Marcelo Polino entre ellas.

“No sé por dónde empezar. Es todo una confusión”, señaló Polino, en medio de la valoración de Tomás Holder y su compañera de baile. “Él es de Córdoba y baila un cuarteto horrible”, apuntó, ante lo cual el concursante le aclaró que nació en la ciudad de Rosario. “Lamentablemente, lo voy a decir: un disgusto, el primero del año”, siguió el periodista.

ARCHIVO-. Tomás Holder asistió al estudio con su mamá

Ante sus palabras, Marcelo Tinelli le pidió que no eligiera la nota más baja, sino que otorgara al exconcursante de Gran Hermano, al menos, un 2. “¿Ya te compró la familia? Un disgusto, realmente, no me gustó nada lo que vi”, expresó el juez, mientras mostró su cartel con el número 0. “No pasa nada”, se leyó en los labios de Holder, dedicado a la bailarina. En total, Tomás Holder acumuló 5 puntos, el puntaje más bajo hasta el momento, según señaló el conductor.

La valoración del jurado para Tomás Holder

El resto del puntaje del jurado no fue mucho más alentador. El primero en emitir su veredicto fue Ángel de Brito. “Me gusta que viene con ganas. Es un personaje mediático muy completo”, señaló. Y apuntó: “Para la pista, tendrías que haber dejado el gimnasio hace dos años, porque todavía estás bastante duro, aparato y tosco. Pero con potencial”. El conductor de LAM (América TV) le otorgó a Holder dos puntos. “Quizás con el tiempo vaya mejorando, pero hoy no me convenció tanto esto”, dijo.

ARCHIVO-. Bailando 2023 se estrenó el lunes 4 de septiembre

Por su parte, Pampita Ardohain reservó su puntuación, aunque destacó ciertos detalles en el baile de Holder. “La boca no puede estar abierta durante toda la coreo”, señaló. Una evaluación que cerró Moria Casán. “Necesito más baile y más precisión. Necesitamos un poco más de pasos”, advirtió. Y concluyó con un 3 en su puntaje: ”Falta soltarse más y van a lograr cosas mejores. Estuvo flojito, pero espero más, porque me gustás como personaje y lo que presentas”.