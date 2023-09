escuchar

En el marco de la movilización pacífica hacia la casa de Aníbal Lotocki, quien es acusado de mala praxis tras la muerte de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, una de las personas que también se sometió al trabajo del cirujano y que participó como denunciante ante la Justicia, se hizo presente en la tarde del miércoles. A su vez, se mostró dolida con la situación y fue sincera y tajante: “Me puedo morir mañana”.

Stefy Xipolitakis rompió en llanto dutrante la marcha en honor a Silvina Luna

En la entrada al domicilio de Lotocki, entre carteles con pedidos de justicia e imágenes de Silvina Luna, Xipolitakis rompió el silenció y repasó el calvario que atraviesa a causa de la operación. “Él hace lo que quiere. Hace lo que quiere con tu cuerpo cuando estás dormida. Cuando estás dormido, hace cualquier cosa”, comenzó la hermana de Victoria Xipolitakis, entre lágrimas en referencia a cómo actuó con ella el doctor Aníbal Lotocki.

“En la primera biopsia que me hicieron se me rompió la aguja de lo duro que es el material. Y la segunda sí me lo pudieron hacer y tuve que investigar por dos lados, que salía inflamación porque era un producto extraño. Y lo otro, sí sabía qué iba a salir porque estoy rodeada de profesionales que me están guiando”, contó con congoja Stefy.

Contundente, Xipolitakis insistió: “Ahí salió que lo que tengo es polímero industrial. Dejen de hablar de metacrilato, de que si está o no aprobado. Es polímero industrial. Es la resaca del metacril, es lo que sobra del plástico. Somos la basura de un plástico y eso es lo que tenemos nosotros en el cuerpo. Por eso se está muriendo la gente. Es una locura saber que tenés algo que ni lo pediste”.

Luego de ello, una cronista le consultó acerca de su estado anímico y manifestó: “Hoy estoy muy frágil. Cada seis meses me tengo que hacer estudios para ver si se calcifica mi riñón. Me refugio en mi familia, en Dios, en mis abuelos que los tengo como angelitos. En mi perrito y en la gente, que cuando uno decae, está”. “Chicos, mañana me puedo morir”, recalcó con furia y remató: “Me puso veneno”.

El estremecedor abrazo de Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa (Fuente: Captura de Video/América TV)

Luego del descargo de Stefy Xipolitakis, se acercó Pamela Sosa, quien también estalló en llanto y enojo ante el desenlace de Luna, a quien acompañó hasta las últimas instancias en materia legal y que también ofició como denunciante contra su expareja, Aníbal Lotocki. En la puerta de entrada a la casa del cirujano, las dos se abrazaron fuerte y lamentaron lo sucedido.

Antes de finalizar su diálogo con la prensa, Xipolitakis señaló: “No estoy bien. No estoy bien, ni física ni psíquicamente. Tengo muchísimos dolores como cada una de las víctimas de este plano terrenal. Porque para las víctimas que no están y que no pueden hablar, nosotras somos la voz. Silvina no lo pudo ver preso [a Lotocki], pero nosotras lo vamos a lograr por su memoria. Hoy predominan los dos tipos de dolores, el psíquico y el físico, es aberrante. Lo único que pido es que no se me empiecen a calcificar los riñones. Todos tenemos que pasar por esto. ¿Por qué? Si no lo queríamos. ¿Por qué nos envenenaron el cuerpo? Abusaron de nuestra privacidad”.