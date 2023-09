escuchar

La vuelta de Marcelo Tinelli a la pantalla chica con el Bailando 2023 (América) da mucho de qué hablar debido a la gran exposición del conductor y los participantes. Este aspecto fue el que dejó abierta una puerta para un enfrentamiento inesperado: un cruce con Facundo Mazzei. El histórico bailarín del certamen se ofendió por un comentario en vivo de quien fue su jefe e hizo un fuerte descargo en Instagram. Pero, después ocurrió algo que lo hizo cambiar de parecer.

“Yo no conozco a nadie que me haya hablado de la carrera como cantante de Facu Mazzei, con todo respeto. Mirá que yo estoy en la calle y nadie me habló de él”, fueron las palabras de Marcelo Tinelli el martes por la noche, cuando en la previa de su performance, Flor Vigna indicó que en esta edición el bailarín no es su compañero porque decidió apostar por otro proyecto.

El comentario de Marcelo Tinelli que ofendió a Facundo Mazzei

Inmediatamente, Mazzei se hizo eco de estas palabras y realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: “Hace 15 años que me rompo el lomo en tu programa, che. Que rari estás de memoria (será la tintura). Y… la ninguneada ‘con amor’ en el programa es una fija ¿Vieron?”. En medio de un gran enojo, remarcó: “Otro dato que te dejo, soy el que se sacó el hombro en el último Bailando y no hubo nadie que me ponga el hueso en el lugar en el momento”.

Facundo Mazzei reveló cómo fue la charla íntima con Marcelo Tinelli. tras su fuerte descargo (Foto Instagram @facumazzei)

El descargo llegó a oídos de Marcelo Tinelli y el miércoles por la noche el bailarín se hizo presente en el estudio de televisión. “Se enojó, fue un chiste. ¿Cómo te va a doler?”, fueron las palabras del conductor al estar cara a cara. Al escuchar esto, Ángel de Brito intervino y fue lapidario con Mazzei: “¡Qué panqueque! ayer lo estabas liquidando y ahora estás acá”.

Acto seguido, el conductor quiso evitar que se generara un momento tenso y le dijo que no responda. Además, le pidió que ofrezca un show para demostrar su talento como cantante. Una vez que terminó su aparición en la pantalla chica, acudió a Instagram nuevamente para dar detalles de lo que pasó detrás de escena.

Facundo Mazzei fue al Bailando 2023 tras el palito de Marcelo Tinelli

“Esta tarde Marcelo me mandó audios aclarándome la situación y por supuesto lo escuché, tomé lo que me dijo y valoré su aclaración”, detalló Mazzei sobre el intercambio de mensajes con el conductor, el cual derivó en una invitación al programa. Antes de aceptar la propuesta, según relató, puso una solo condición: presentarse con sus bailarines para mostrar su música.

Facundo Mazzei contó cómo fue la charla íntima con Marcelo Tinelli que derivó a su presencia en el Bailando 2023 (Foto Instagram @facumazzei)

Por último, y para destacar el gesto de Tinelli, el bailarín señaló que esta es la forma correcta de resolver “las cosas”. Así, dejó en claro que hizo las paces con el conductor, con quien se conoce hace más de una década.