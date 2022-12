La picante teoría de Ana Rosenfeld sobre la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres: “Debe faltar algo”

escuchar

Luego de atravesar los últimos meses envuelta en rumores de crisis matrimonial, Zaira Nara decidió confirmar su separación de Jakob von Plessen, quien fue su pareja durante ocho años y con quien tuvo dos hijos, Viggo y Malaika. Esto no fue suficiente para alejarse de la mirada del ojo público, ya que, al tiempo, se vio envuelta en nuevas especulaciones: esta vez de romance. Ahora, aunque ya se da por sentado que el noviazgo con el polista Facundo Pieres es oficial, ella optó por no blanquearlo y Ana Rosenfeld explicó el particular motivo detrás de esta decisión.

El inesperado motivo por el que Zaira Nara no blanquearía su nuevo noviazgo con Facundo Pieres

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó Zaira Nara en el comunicado con el que confirmó la noticia.

Lejos de marcar el final de las especulaciones en torno a su vida privada, los programas dedicados a la farándula compartieron las actualizaciones de su situación sentimental y revelaron que estaba en una relación con el polista Facundo Pieres.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron tras ocho años juntos @jakotango

En las últimas semanas, los tórtolos se animaron a dar el primer paso hacia la confirmación ante el público y comenzaron a seguirse en Instagram. Sin embargo, el gran suceso se dio días atrás, cuando fueron vistos juntos durante un evento en Uruguay.

Para dar inicio a la temporada de verano y sumándose al batallón de celebridades que abandonan la Argentina para disfrutar de las playas del país vecino, Zaira Nara se instaló en Punta del Este junto a Viggo y Malaika. Poco después, a ellos se unieron Wanda Nara con sus hijos y Kennys Palacios quien, además de ser estilista de las hermanas, también es un amigo cercano de la familia.

En medio de su escapada, la modelo dio el presente en la exclusiva fiesta organizada para la inauguración de HUMA Rooftop & Bar, de The Grand Hotel. La velada contó con la participación de un variopinto grupo de celebridades en el que se destacaron figuras clásicas del verano uruguayo como Susana Giménez, Pampita Ardohain y Marcelo Tinelli, y en el que hubo apariciones sorpresa como la de Sergio “Kun” Agüero.

Zaira Nara y Facundo Pieres estuvieron juntos en un evento en Punta del Este

Una de las perlas de la noche, y quizás el suceso más comentado, fue que se trató de la primera coincidencia pública de Zaira y Peires. A pesar de haber estado juntos, ninguno habló públicamente de un noviazgo.

En una de las ediciones más recientes de LAM (América), Ángel de Brito se contactó con la abogada Ana Rosenfeld -quien trabaja junto a las hermanas Nara- y le preguntó sobre la relación de Zaira. “Yo la conozco a ella desde antes que a Wanda, desde noviazgos anteriores y si ella no blanquea es porque todavía no tiene la certeza de que vaya a ser su pareja. Vos podés estar conociendo a alguien, como normalmente se dice, podés estar muy cómoda, muy divertida, todo muy bien, pero para decir oficialmente ‘es mi pareja’ les debe faltar algo. No sé si un día, un mes o no sé cuanto”, dijo la exangelita.

Asimismo, remarcó: “Ellos están bien, no se tienen por qué esconder, ambos están separados, los dos son libres. ¿Cuánta gente pasa que no blanquea una relación porque es muy reciente?”. Ahora, solo queda esperar a que publiquen su primera foto juntos en las redes, que se muestren a los besos ante las cámaras o que la relación se disuelva antes de llegar a ser algo público.

LA NACION