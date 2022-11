escuchar

Tras ocho años en pareja y con dos hijos en común -Malaika y Viggo-, Zaira Nara y Jakob von Plessen decidieron ponerle un fin a su relación. La noticia llegó a través de las redes sociales tras meses de versiones que indicaban crisis y peleas que nunca fueron confirmadas por la modelo. Aunque ella creyó que esto significaría una pausa en las especulaciones sobre su vida privada, rápidamente se vio envuelta en un nuevo rumor: no solo se la vincula con otro hombre sino que aseguran que su nuevo romance resultó en una pelea con Paula Chaves, una de sus amigas más cercanas.

Aseguran que Zaira Nara y Paula Chaves están peleadas: ¿quién es el deportista detrás del conflicto?

A lo largo del último año, se dijo en repetidas ocasiones que Zaira Nara y Jakob von Plessen estaban separados, pero recién fue confirmado a finales de septiembre del 2022 a través de un escueto comunicado compartido en las redes sociales. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, escribió ella en sus Historias de Instagram.

La hija de Nora Colosimo no pudo disfrutar la calma durante mucho tiempo ya que, en las últimas semanas, diversos periodistas y figuras dedicadas a la farándula comenzaron a hablar de un supuesto romance. Quien lo confirmó durante la noche del jueves en LAM (América) fue Yanina Latorre, que aseguró que están encaminados hacia algo serio.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen confirmaron su separación @jakotango

“La señora Zaira Nara y el señor Facundo Pieres están en condiciones de decir que siguen juntos. Están más enamorados que nunca”, aseveró. Y agregó: “Me enteré que ella duerme muchas noches en el club de campo de él, por eso nadie le hace guardias ni la sigue porque queda lejos”.

Asimismo, remarcó: “El fin de semana fueron el mismo día a ver a Coldplay. Él con sus amigos y ella fue con una amiga. De ahí hicieron una logística y fueron a pernoctar. Están muy enamorados”. Según dijo, la confirmación del noviazgo llegará pasado el Abierto de Polo.

Paula Chaves y Facundo Pieres estuvieron en pareja archivo

A diferencia de su ahora expareja, Pieres es conocido por el público no solo por ser un aclamado polista, sino también por su trabajo como modelo y por haber estado en pareja con Paula Chaves. Este segundo punto es el que, según la angelita, generó algunas turbulencias, ya que la actual esposa de Pedro Alfonso y Nara son amigas cercanas.

“Paula Chaves está muy enojada con esta situación, y no por nada, porque ellas son como hermanas. Zaira es madrina de uno de sus chicos y Zaira vivió el romance que Paula (tuvo con Pieres)”, sentenció Latorre. Y finalizó: “Por más que Paula está casada, eso te queda. Fue un novio importante. Pero un infidente mío me dijo que está muy enojada”.

Zaira Nara y Paula Chaves son muy amigas instagram @chavespauok

Por su parte, la ex Morfi: todos a la mesa se refirió al tema en diálogo con Intrusos (América) y remarcó que, actualmente, está muy enfocada en sus proyectos laborales en la crianza de sus hijos. “Estoy tranquila, no tengo ganas de que me busquen un novio”, manifestó. A su vez, remarcó que su relación con su amiga está mejor que nunca y que jamás se pelearía con ella.

