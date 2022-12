El exmarido de Zaira Nara dejó manejar a su hija de 6 años y generó preocupación en las redes sociales

escuchar

Jakob von Plessen, exmarido de Zaira Nara, se volvió viral en las últimas horas y causó preocupación en las redes sociales después de publicar un video en el que expuso que le permitió manejar a su hija de 6 años. En las imágenes se puede ver a Malaika sin cinturón de seguridad sentada en las piernas de su padre, quien sí lo tiene puesto. Mientras la niña conduce el volante, el empresario maneja los pedales y sostiene con una de sus manos su celular con el que filma la situación.

Hace días, se hizo viral el registro fílmico que Von Plessen publicó a través de una historia temporal de Instagram en el que mostró cómo su hija Malaika controló el volante del vehículo. Esta actitud consternó de inmediato a los internautas, que lo criticaron por descuidar la seguridad de la niña con esta maniobra tan temeraria.

Malaika Von Plessen al volante con tan solo 6 años (Fuente: Instagram/@jakotango)

Con música de fondo y en medio de una calle rodeada de árboles, padre e hija compartieron este momento que generó mucha polémica, al tratarse de una figura tan conocida. Cabe recordar que esta situación no es nueva, sino que en una oportunidad anterior, cuando Malaika era más chica, el exmarido de Nara también la ubicó frente al volante y rápidamente este gesto recibió el rechazo de los internautas y referentes en seguridad vial.

El exmarido de Zaira Nara dejó manejar a su hija de 6 años y en las redes lo fulminaron (Fuente: Instagram/@jakotango)

La supuesta relación de Zaira Nara y el polista Facundo Pieres

Mientras Jakob von Plessen se enfrenta a una nueva polémica por hacer manejar a su hija de 6 años, Zaira Nara enfrenta rumores sobre un posible nuevo romance, esta vez, con el polista Facundo Pieres. Tras jugar con su equipo Ellerstina en el Campo Argentino de Polo hace semanas, el deportista habló sobre esta versión y aseguró estar muy “tranquilo”.

Si bien Pieres intentó esquivar a la prensa de espectáculos, finalmente lanzó algunos indicios sobre cómo está su corazón luego de haberse separado de la madre de sus hijos y haber sido señalado como el nuevo candidato de la menor de las hermanas Nara, también recientemente soltera. “Felicidades, partidazo. ¿Cómo te sentiste?”, le preguntó el cronista de Socios del espectáculo (El Trece) intentando obtener su palabra. Después de perseguirlo por todo el campo de juego, el polista lanzó un escueto “bien” y, ante la insistencia del periodista, aclaró: “No, no voy a hablar, eh”.

Sin embargo, la pregunta de rigor llegó: “Estás en la tapa de todas las revistas, en todos los portales… ¿Te tengo que preguntar por tu relación con Zaira?”, le dijo el cronista. “No, no voy a hablar. Gracias”, lanzó mientras escapó hacia un sector donde la prensa no podía acceder. “No, no, acá no se puede entrar”, dijo con tono serio mientras las cámaras de eltrece le preguntaban cómo se había conocido con la modelo.

Finalmente, y para limar asperezas, el polista accedió a autografiar una pelota para el matutino y fue ahí -mientras plasmaba su firma- que el periodista hizo su último intento: “¿Cómo estás del corazón?”, preguntó. Sin embargo, la respuesta de Pieres sorprendió a todos: “Bien, tranquilo”. “¿Estás soltero?”, retrucó el movilero. “Tranquilo, tranquilo”, repitió el deportista sin afirmar ni desmentir nada.

