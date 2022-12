En medio del escándalo, Camila Homs se mostró en Punta del Este con Wanda y Zaira Nara

escuchar

En medio de la denuncia penal de Rodrigo De Paul a su expareja, Camila Homs se mostró relajada en la apertura de un restaurante italiano en Punta del Este. A este evento asistieron varias famosas celebridades, como las hermanas Zaira y Wanda Nara.

El clima sigue tenso entre Camila Homs y Rodrigo De Paul luego de que él llegara al país tras la consagración del seleccionado nacional en el Mundial de Qatar 2022. La actitud de ir a ver a su pareja actual, Tini Stoessel antes que a sus hijos, hizo que ella le mandara un mensaje indirecto a través de sus redes sociales.

Camila Homs posó en la apertura de un importante restaurante italiano en Punta del Este NAPULÉ NOTTE

Sin embargo, la historia continuó y en LAM (América) difundieron las palabras que se cruzaron por WhatsApp y que derivó en una denuncia penal por amenazas de parte del jugador del Atlético Madrid.

No obstante, ante un tenso momento en la vida de ambos, Camila Homs fue una de las famosas convocadas para patrocinar la inauguración de Napulé Notte, un lujoso restaurante en la ciudad balnearia de Uruguay. Fue una de las últimas en llegar, pero se la vio contenta y divertida con sus amigas, con las cuales disfrutaron de unas porciones de pizza y, posteriormente, de una fiesta. En varios momentos de la noche, se detuvo a charlar con las hermanas Nara.

En las imágenes que se difundieron, se ve a Camila Homs posando junto a Dolores Barreiro, Wanda Nara y Zaira Nara, protagonistas a su vez de comentadas noticias. En el caso de Wanda, por las idas y vueltas con su marido y futbolista Mauro Icardi mientras que Zaira acaba de confirmar su flamante romance con el polista Facundo Pieres.

Al evento nocturno, Camila asistió con un vestido negro con el abdomen a la vista, una campera de cuero y un par de zapatillas Jordan color rojo. A esta inauguración también asistieron otros famosos como Facundo Moyano, Agus Casanova, Chiara Parravicini, Zorrito Von Quintiero, Polito Pieres, Poroto Cambiaso y Barto Castgnola.

Difundieron los explosivos mensajes que provocaron la denuncia penal de Rodrigo De Paul a su ex Camila Homs “Merecés lo peor”

El conflicto entre la expareja sumó un nuevo episodio cuando se supo que el mediocampista inició acciones legales contra la modelo por amenaza y extorsión. Esta jueves, en LAM (América), revelaron cuál fue el motivo que llevó a De Paul a ir a la justicia.

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital es lo que dispara una serie de mensajes a los dos amenazantes y extorsivos. Los mensajes son a Rodrigo de Paul y a Tini Stoessel”, aseguró Ángel de Brito, a modo de introducción. Y agregó: “A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”.

Filtraron los agresivos mensajes de Cami Homs a Rodrigo De Paul que provocaron la denuncia penal: “Merecés lo peor”

A continuación, después de asegurar que el contenido de los chats con De Paul era muy fuerte y que hacía quedar mal a Camila, leyó un fragmento en voz alta: “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo”.

Acto seguido, leyó, en presunta referencia a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”. La respuesta de De Paul en ese mismo chat, compartido luego por la cuenta de Twitter del programa fue: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”.

Finalmente, antes de dar por concluido el tema, Ángel de Brito sumó los datos más recientes del conflicto: Camila Homs y el futbolista hablaron por teléfono, llegaron a una especie de tregua y por el momento él decidió ponerle un freno a la causa penal para que no siga avanzando.

LA NACION