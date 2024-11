La polémica foto de L-Gante que compartió Wanda Nara para provocar a Mauro Icardi en su peor momento

Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, se encuentran en Río de Janeiro, Brasil. La pareja partió la semana pasada hacia el destino carioca junto a la hija del cantante de cumbia, Jamaica, fruto de su relación pasada con Tamara Báez. En medio de su primera aventura romántica, la conductora de Bake Off subió una foto polémica de su novio que dio que hablar y que pareció una fuerte indirecta a Mauro Icardi.

Tras el video de Wanda y L-Gante, en el que los dos reconocieron que estaban juntos, se viralizó una nueva imagen que tomó la conductora de Telefe en la playa de Río, en la que el cantante posó de espaldas con una remera de fútbol con los mismos colores que el club Galatasaray de Turquía, plantel donde Icardi se desempeña como delantero.

La polémica foto que se consideró como provocación para Mauro Icardi (Fuente: El Ejército de LAM)

Aquella foto fue compartida en las historias de Instagram y el Ejército de LAM en X la replicó y señaló: “Wanda provocando”. Sin embargo, no contaban con que la influencer respondiera ese posteo. En la sección de comentarios reaccionó tajante y aclaró: “Es la camiseta de la Roma, amor”.

La respuesta de Wanda tras el posteo del Ejército de LAM sobre la camiseta que usó L-Gante (Fuente: X/@wanditanara)

La diferencia entre la camiseta del club Roma de Italia y el Galatasary es el diseño, ya que la segunda está dividida en una franja amarilla y otra bordó, a diferencia de la primera que es totalmente bordó, pero tiene detalles en amarillo. Cabe destacar que en el modelo que utilizó L-Gante, detrás de la remera dice “Wanda” y tiene el número 9, misma cifra que identifica la posición de Icardi en la cancha. Ese fue el motivo también de tanta polémica.

Mauro Icardi con la camiseta del Galatasaray y el número 9

Al tiempo que se desató esta polémica que nuevamente enfrentó a Wanda con su ex, el cantante de cumbia 420 sufrió algún problema con su cuenta de Instagram que estaría relacionado con este escándalo mediático. “Esta página no está disponible”, describe su perfil de la red social. Esto resultó extraño para sus seguidores y llamó la atención, ya que hasta el sábado compartió diferentes postales de la ciudad balnearia brasilera.

La cuenta de Instagram de L-Gante no está disponible y desconcertó a sus seguidores (Fuente: captura de imagen)

Cabe recordar que la foto de Wanda llegó luego de conocerse el complejo momento que atraviesa el padre de sus hijas, Isabella y Francesca Icardi. Según confirmó el viernes, el delantero sufrió una rotura de ligamentos y menisco de la rodilla derecha, por lo que permanecerá lejos de las canchas por al menos 6 meses.

“Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray. Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta”, escribió desde su cuenta de Instagram Icardi al tiempo que publicó una imagen de la caída que provocó su lesión.

El posteo de Mauro Icardi donde confirmó su lesión (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Sobre el accidente que tuvo Mauro en un partido disputado en Estambul, Wanda le envió un mensaje de WhatsApp y se ofreció a brindarle ayuda si lo creía necesario. Este chat luego lo hizo público en sus redes sociales.

“Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora ya pasó, recuperate y lo que necesites contás conmigo, los mejores [médicos] son los de Roma”, empezó Nara y continuó: “No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien”.

Wanda Nara mostró el mensaje que le mandó a Mauro Icardi tras su lesión (Foto: Instagram @wanda_nara)

Otra indirecta de Wanda Nara desde la cama

En medio de sus vacaciones en Brasil, la conductora no solo de Bake Off Famosos, sino también del reality Love is Blind, recomendó el show que está Top 1 en Netflix Argentina y, más allá de la sugerencia, hizo énfasis en la pregunta que pareció también una provocación hacia Icardi.

“Paso para preguntarles quiénes de ustedes ya vieron Love is Blind. Las historias son increíbles”, dijo Wanda y concluyó: “Siempre surge la misma pregunta: ¿El amor es ciego?”.