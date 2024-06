La polémica revelación sobre la enfermedad de Furia que hizo Virginia y que llevó a que cortaran la transmisión

Escuchar

Estas últimas semanas, la casa de Gran Hermano (Telefe) fue protagonista de varios desencuentros, en su mayoría protagonizados por Juliana Scaglione. Más conocida como “Furia”, la doble de riesgo se propuso enfrentar a Florencia, a quien logró eliminar de juego, y luego a Virginia, su próximo objetivo.

La polémica revelación sobre la enfermedad de Furia que hizo Virginia y que llevó a que cortaran la trasmisión

En esta línea, y ahora enemistadas, la mujer oriunda de La Plata se expresó sobre el estado de salud de Furia, quien fue diagnosticada hace algunas semanas con Leucemia nivel 1. “Dice que la enfermamos”, comenzó diciendo antes de hacer una inesperada revelación: “Está grabado que ella me dijo que antes de entrar acá, y me lo dijo antes de que pase todo, le habían dicho que era una posibilidad que tuviera eso”.

“Acá no se enfermó y está diciendo algo espantoso”, continuó diciéndole la mujer a Darío. “Eso ya estaba, seguramente la falta de alguna proteína hizo que decaiga y que se manifieste, ella me dijo que creía que tenía y me dijo esa palabra”, se llegó a escuchar antes de que las cámaras de la transmisión en vivo del reality fueran interrumpidas.

Hace un mes, Furia le contó a sus compañeros y al público en general cómo se sentía semanas después de haber sido diagnosticada: “Gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Mi hermana, que es la que más me preocupa, que esté tranquila, que igualmente seguro le habrán informado. Puedo seguir en carrera de juego y el linfocito está ahí, amiga, no se fue”. La noticia generó un ambiente de festejo en la casa, que derivó en aplausos y abrazos.

Una vez que el silencio volvió a la escena, la jugadora lanzó con cierta acidez: “Lo siento por la gente que me quiera ver morir ¡No! ¡Todavía no te toca, amigo!”. Por su parte, Santiago del Moro aseguró que al tratarse de cuestiones personales de salud, la información al respecto solo se difundirá si así lo hace la protagonista, como sucedió en esta ocasión. Por ahora, no deberá someterse a tratamiento alguno, pero el control a través de análisis debe sostenerse en el tiempo.

