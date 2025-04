Tiene 31 años, es la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón, se instaló en Miami y decidió cambiar su nombre y apellido

Agostina Alarcón, la hija de los actores Claribel Medina y Pablo Alarcón, decidió dar un salto muy importante en 2021. La joven, atravesada por las artes escénicas, intentó varias veces insertarse en el medio del espectáculo en el país; sin embargo, no pudo conseguir un trabajo estable y fue por eso que decidió ir a probar suerte en el exterior. Miami fue el destino que eligió para dar un giro de 180 grados en varios aspectos de su vida.

Todo comenzó cuando hizo un viaje con su mamá a Estados Unidos, en 2021. Como Claribel Medina es puertorriqueña, la joven heredó la ciudadanía norteamericana y, como se le estaba por vencer, decidió quedarse un mes; ese mes se trasladó en años y comenzó una nueva vida.

En una entrevista con LA NACIÓN, contó que para ella era difícil conseguir trabajo en Buenos Aires, algo que se convirtió en el determinante para su decisión: “Hay que estar muy preparado y hay muy buenos artistas. A mí me enorgullece cuando veo colegas míos que están en proyectos interesantes porque veo que son personas que se esfuerzan, que estudian, que trabajan. Creo que hay un lugarcito para todos“.

Agostina Alarcón, que ahora se llama Maia, asistió al Miami film festival y compartió la foto en sus redes (Foto: Instagram @sindynerolive)

“Recibimos lo que merecemos. Yo ahora bajé mis expectativas, porque antes me frustraba no llegar a donde quería. Entonces, prefiero ir paso a paso. Esta experiencia de viajar me dio eso. No estoy allá, donde quería estar, pero estoy acá y está bueno también", contó Agostina.

Una vez instalada en Miami, decidió cambiar su nombre por Maia, ya que a los estadounidenses le costaba pronunciar el suyo. Incluso, optó por utilizar el apellido “Marabotto”, que corresponde al apellido real de su padre, Pablo Alarcón. Pero, en sus redes sociales se identifica como Sindy Nero Live. “¿Buscas novia? Encontremos el amor juntos. Entrevistas callejeras. Nuevo video: cuando pueda", destaca en su descripción.

La actriz realiza entrevistas por las calles de Miami y se viste de un personaje llamado Sindy. A través de ella, interactúa con las personas. De esta forma, continúa ligada al mundo de las artes, pero con otra identidad y lejos del país que la vio nacer. En sus redes sube distintos videos como Sindy en los que busca sacarle una sonrisa a los transeúntes. Desde que llegó allí, trabajó en distintos lugares como el reconocido bar Mango´s Tropical Café frente a la playa en Miami Beach, donde fue bartender y bailarina.

"¿Es real el amor a primera vista? ¿Qué opinan? Los quiero a todos", publicó la actriz (Video: Instagram @sindynerolive)

La hija de Claribel Medina contó que conoció mucha gente en Miami que llega de Argentina o de otros países y vio lo que tienen que luchar para poder ser ciudadana. “Sin papeles, todo lo que uno piensa que es el sueño americano, no se puede realizar. Hay gente que se tiene que casar o se pone abogados para conseguir una visa de trabajo. Son todas cosas muy caras y para ahorrar ese dinero tal vez estás años”, reflexionó. Sobre la relación con su madre, reveló que, al principio, la conductora lloraba mucho, pero ahora, por más que estén lejos, Agustina se las ingenia para estar cerca de ella. En el último cumpleaños, le envió un hermoso ramo de rosas rojas. “Feliz cumple a la mejor mamá del mundo, te amo. Tu hija”, rezaba la tarjeta.

Las flores que Agostina le envió a su mamá con motivo de su cumpleaños (Foto Instagram: @claribelmedinaok)

Por su parte, Claribel también muestra el afecto que tiene por sus hijas a través de las redes. Para el día de la mujer, les dedicó a Agostina y a su hermana, un tierno mensaje. “Hola mis hijas y amores de mi vida, las amo por auténticas, las amo por verdaderas y auténticas, las amo por sensibles, las amo porque son ustedes y no hay otra como ustedes por únicas por hacer de mí la mujer que las trajo al mundo, las amo por luchadoras, por dudar, cuestionar, pensar y buscar siempre! ¡Las amo por comprometerse con lo que hacen las amo, mujeres únicas, mis hijas! ¡Gran día tengan hoy en el día 8 de marzo, el día por la igualdad de la mujer! Unidas, las amo Mama", escribió.

LA NACION