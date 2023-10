escuchar

Luego de que la imputaran por enriquecimiento ilícito, y en medio del escándalo que involucra a su exmarido Martín Insaurralde y a la influencer Sofía Clerici, Jesica Cirio rompió silencio este viernes durante una entrevista con El noticiero de la gente (Telefe) y, entre los temas que habló, se refirió a su continuidad en La peña de morfi, el ciclo que actualmente conduce con Diego Leuco.

Mucho se especuló sobre qué determinación tomaría la producción sobre el futuro laboral de la modelo: si seguirían por el mismo camino que con Jey Mammon, a quien apartaron de su rol de conductor por las denuncias por presunto abuso sexual de menores, o si sostendrían su presencia hasta que al menos haya algo concreto.

“En La Peña (de Morfi) por supuesto que voy a estar el fin de semana. Después, es normal que ciertas marcas con toda esta situación sientan la duda de qué puede pasar o lo que sea. Por eso, ojalá esto se aclare lo más pronto posible, así yo tengo la tranquilidad de seguir adelante”, afirmó Cirio.

En la edición de este viernes de Intrusos en el espectáculo (América), informaron que la expareja del exintendente de Lomas de Zamora abandonará La peña de morfi y que su último programa sería este domingo.

En ese sentido, Laura Ubfal brindó detalles del pedido que le habría hecho el equipo de producción y recalcó que en el programa de este domingo no estará Diego Leuco. “Jesica no va a hablar del tema. Quieren que el programa sea el mismo de siempre, alegría, todo arriba, como siempre”, expresó.

Por su parte, el periodista Guido Záffora aclaró que en un principio le habían ofrecido hacer la entrevista grabada con Rodolfo Barili, pero luego de la decisión de la justicia de imputarla, “no le dieron opción”, por lo que optaron porque hable en vivo el noticiero que conducen Germán Paoloski y Milva Castellini.

Qué figuras podrían acompañar a Jesica Cirio este domingo

A pesar de que Jesica Cirio tiene a Diego Leuco como su dupla, éste tiene un viaje por cuestiones laborales, por lo que se ausentará del ciclo dominical de Telefe. Debido a esto, desde la producción estarían analizando quién podría acompañar a la rubia y, según indicaron este jueves en Intrusos (América), podría tratarse de Iván de Pineda o Soledad Pastorutti. “Entre ellos está el acompañante para conducir La Peña de Morfi”, reveló Karina Iavícoli.

Aunque el domingo pasado la modelo no hizo mención al escándalo con su exmarido, el lunes le envió mensajes a la periodista Paula Varela, quien brindó detalles de la charla en Socios del espectáculo (eltrece).

“(Cirio) Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada (sobre La Peña de Morfi); que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo; (me dijo) que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente”, sostuvo Varela.

Y continuó: “Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todo en blanco, en todos sus trabajos. Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen. Me dijo que no, que para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco”.