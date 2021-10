La pregunta que incomodó a García Moritán en vivo: “No voy a contestar”

Roberto García Moritán no pudo evitar mostrar su incomodidad cuando le realizaron una pregunta sobre el Wandagate. Rápido de reflejos, el candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio y esposo de Carolina “Pampita” Ardohain decidió no contestar, aunque hizo una acertada respuesta a tono con su rol político.

Este viernes el empresario fue invitado al programa Verdad/consecuencia (TN), donde habló sobre distintos temas relacionados a la actualidad. Sin embargo, cuando le preguntaron si era “team Wanda o team China”, en referencia al escándalo que se desató luego de que María Eugenia “la China” Suárez fuera señalada como la tercera en discordia en la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Roberto García Moritán se sometió al "verdad o consecuencia" Captura

Vale recordar que la China estuvo envuelta en una polémica con Pampita, actual esposa de García Moritán y madre de su hija Ana, cuando se conoció que Benjamín Vicuña, expareja de la modelo, le había sido infiel con La China.

“¿Jugaste a verdad consecuencia de chico?”, comenzó a decir Luciana Geuna en el programa. Luego, siguió: “La pregunta por la verdad es si sos del team Wanda o del team China. Si no la querés responder, hay una consecuencia y podés elegir la consecuencia”. Según le explicaron, la consecuencia era invitar al equipo técnico y de producción del programa a comer a su restaurante.

García Moritán prefirió mantenerse al margen del escándalo que involucra a la China Suárez Archivo

Algo descolocado ante el planteo, García Moritán contestó: “Por razones obvias, no voy a responder”. Pero la contestación no quedó ahí y, en línea con las futuras elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 14 de noviembre observó: “Si me preguntás, yo soy team Juntos por el Cambio, creo que es la única alternativa y la salida al absurdo en el que nos han metido a todos los argentinos”.

Pampita y García Moritán contuvieron a Benjamín Vicuña

Luego de que se desatara el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que tiene a la China Suárez como involucrada, trascendió que Benjamín Vicuña se refugia en Pampita y García Moritán para “escaparse del acoso mediático”. Así lo informaron en El show de Los Escandalones (América TV).

“Pampita y García Moritán le ofrecieron a Vicuña su casa en Santa Bárbara para refugiarse allí del acoso mediático”, aseguró Rodrigo Lussich, quien contó que el actor chileno está sufriendo acoso de la prensa”.

Revelan que Pampita y García Moritán contuvieron a Vicuña por el escándalo con La China y Wanda

El conductor siguió: “A él le están haciendo guardia por todos lados, y está terminando de grabar la tira. Pero si necesitara estar más alejado, estar con sus hijos y más tranquilo, la propia Pampita le ofreció su casa del country Santa Bárbara por si quería instalarse ahí”.

A su vez, Lussich analizó el rol de la actual pareja de Pampita, brindó su punto de vista acerca de cuánto influye García Moritán en esta decisión de la modelo: “Por el otro lado está ese factor, porque es un hombre muy importante en esta historia de contener, de estar cerca de Benjamín Vicuña, de acordarse de que pasaron épocas peores y ahora están acompañándose”.