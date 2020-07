La policía de California busca a la actriz desde este miércoles. En las redes sociales circula una canción que entonó en Glee, cuya letra recuerda a las circunstancias de su desaparición Crédito: Instagram

Naya Rivera , la actriz y cantante famosa por su trabajo en la serie Glee , mantiene en vilo al mundo del espectáculo desde este miércoles, cuando desapareció en un lago de California en medio de un paseo junto a su hijo de 4 años.

Mientras la policía de la localidad estadounidense de Ventura continúa la búsqueda -hasta ahora infructuosa- de la artista, un usuario de Twitter recordó una canción interpretada por Rivera en uno de los episodios de la serie que, tristemente, parece premonitoria .

Se trata del tema " If I die young (Si muero joven)" , del grupo The Band Perry , que ya desde el título genera escalofríos. Sin embargo, eso no es lo más llamativo: uno de los versos de esta canción dice "Húndeme en el río al amanecer".

El autor del posteo, Dime Isak , destacó la tétrica coincidencia: "'Húndeme en el río al amanecer' y la intérprete de la serie Glee, Naya Rivera, desaparece en un lago". Su publicación suma un breve video de la actriz entonando la canción.

La actriz de Glee despaareció el miércoles mientras navegaba en un bote alquilado junto a su hijo, y las hipótesis oficiales señalan que se habría ahogado Crédito: Instagram

Además, en el clip, el personaje que interpreta Rivera llora desconsoladamente y, cuando sus compañeros intentan consolarla, comienza a gritar.

La publicación fue muy criticada por otros usuarios, quienes exigieron respeto por la actriz y su hijo. Muchos directamente solicitaron que fuera eliminada.

La estrella de Glee , de 33 años , había alquilado el miércoles una embarcación para navegar por el lago Piru, en California, a 90 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Al caer la noche, las autoridades encontraron al niño solo en el bote, dormido con el chaleco salvavidas puesto.

Eric Buschow, el comisario del condado de Ventura, señaló a la prensa: "Creemos que ella se metió en el agua y no hemos logrado localizarla. Esto puede ser un caso de ahogo".