Quién es Naya Rivera la popular actriz que las autoridades buscan intensamente en el sur de California

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 13:01

Naya Rivera desapareció en las últimas horas en las cercanías de un lago en el sur de California. La actriz, que supo brillar en Glee , se había ido a nadar con su hijo de 4 años, por lo que la principal hipótesis es que podría haberse ahogado.

Rivera es internacionalmente conocida por interpretar a Santana , una de las animadoras protagonistas de la comedia musical Glee , que se emitió en Fox entre 2009 y 2015, aunque tiene una larga trayectoria en televisión y es autora de una autobiografía.

Quién es Naya Rivera, la actriz que brilló en Glee

Naya Rivera tiene 33 años y nació en Valencia, California. Su familia, sin embargo, tiene ascendencia puertorriqueña. "Mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad negra", explicó en el programa de televisión The View en 2015.

Rivera estuvo en pareja con el rapero Big Sean y, tras terminar esa relación, se casó con el actor Ryan Dorsey en 2014. Su hijo de cuatro años, con el que se encontraba en el momento de su desaparición, fue producto de su vínculo con Dorsey.

En 2017, la relación pasó por momentos turbulentos y Rivera llegó a ser arrestada por un delito de violencia doméstica , aunque los cargos fueron desestimados en 2018 y la pareja, finalmente, se divorció.

Sus primeros pasos en televisión los dio en The Royal Family , la serie que se emitió entre 1991 y 1992. Luego, tuvo una breve aparición en Family Matters , una popular tira norteamericana en la que solo apareció tres capítulos. Uno de sus papeles más recientes fue el de Collette Jones en la serie Step Up: High Water , que se emitió de 2018 a 2019.

En 2016, Rivera publicó un libro autobiográfico titulado Sorry Not Sorry , en el que se refirió a trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia. Además de dedicarle algunos capítulos a su padecimiento y superación de la anorexia, la actriz contó que se sometió a un aborto durante los años en los que actuó en Glee .

Qué se sabe hasta el momento sobre la desaparición de Naya Rivera

La policía del condado de Ventura confirmó el miércoles por la noche que Rivera, de 33 años, era buscada en las aguas del Lago Piru, que está unos 90 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

Rivera había alquilado un bote en el lago junto a su hijo, de 4 años, con quien salió a nadar ayer por la tarde. A las horas, encontraron solo al niño en el bote con su chaleco puesto y uno de adultos al lado, con los documentos de identificación de Rivera, señaló el comisario del condado de Ventura, Eric Buschow.

Según señaló el policía, el niño volvió al barco después de nadar junto a su madre, pero Rivera no. "Creemos que ella se metió en el agua y no hemos logrado localizarla. Esto puede ser un caso de ahogo", señaló, sobre la principal hipótesis de la desaparición. Además, aclaró que el menor se encuentra bien.