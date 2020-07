Naya Rivera: las autoridades presumen la muerte de la actriz

Las autoridades policiales informaron pasaron de una misión de rescate de Naya Rivera a buscar su cuerpo Crédito: GROSBY GROUP

La búsqueda de Naya Rivera, la actriz de Glee de 33 años, dio un giro en las últimas horas: pasó de ser una misión de rescate a una de recuperación del cuerpo, así lo comunicaron las autoridades policiales, quienes consideran que la actriz murió ahogada en el Lago Piru , que está unos 90 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

Según informó la revista People, Rivera "se presume fallecida" desde su desaparición el miércoles. De esta forma, las autoridades ahora están abocadas a la recuperación del cuerpo de la actriz en la zona del lago del sur de California.

Rivera había alquilado un bote junto a su hijo Josey, de 4 años, con quien salió a nadar ayer por la tarde. Luego encontraron solo al niño en el bote con su chaleco puesto y uno de adultos al lado, con los documentos de identificación de Rivera, señaló el comisario del condado de Ventura, Eric Buschow.

De acuerdo a lo comunicado por el policía, el niño volvió al barco después de nadar junto a su madre, pero Rivera no. "Creemos que ella se metió en el agua y no hemos logrado localizarla. Esto puede ser un caso de ahogo", declaró, sobre la principal hipótesis de la desaparición. Por otro lado, aclaró que el menor se encuentra bien, pero que la conversación con el pequeño fue muy difícil y que la familia está atravesando "un momento traumático".

"Mamá saltó y no volvió más", fueron las palabras que el niño les dijo a las autoridades en alusión a la última vez que había visto a su madre. El martes, Rivera había subido una foto junto a Josey, fruto de su relación con el actor Ryan Dorsey , con la frase "Solo nosotros dos".

Rivera interpretó a Santana en la comedia musical Glee que se emitió en Fox entre 2009 y 2015, y escribió una exitosa autobiografía, titulada Sorry Not Sorry. Asimismo, actuó en los films At The Devil's Door y Mad Families, y se preparaba para filmar la nueva temporada de la serie de Starz, Step Up.