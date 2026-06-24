La primera salida pública de Adabel Guerrero con su nueva pareja, Rodrigo Alenaz

A principios de mayo y tras 17 años juntos y una hija en común, Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela en medio de rumores de infidelidad y terceros en discordia. “Ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, dijo él. En medio de la escandalosa ruptura, la bailarina volvió a encontrar el amor de la mano del empresario Rodrigo Alenaz. Hicieron una salida al teatro y, si bien no se mostraron juntos, sí confirmaron que se están conociendo.

Esta semana Guerrero y Alenaz fueron a ver Drácula II, Resurrección, el nuevo musical de Pepe Cibrián Campoy. “Estamos viendo el espectáculo. Todo bien los dos”, se limitó a decir él cuando las cámaras, incluidas las de LAM (América TV), lo abordaron. Al ser consultado por si efectivamente Valeria Archimó fue la “celestina”, dijo que era “una amiga”, pero admitió que conoció a la bailarina a través de amigos en común.

Rodrigo Alenaz, la nueva pareja de Adabel Guerrero, rompió el silencio

Alenaz fue escueto en sus respuestas, pero dio pequeños detalles de su relación. Dijo que tienen una “vida normal” y que Guerrero “es una gran mujer”. Sin embargo, y aunque aseguró que estaba “contento”, no definió el vínculo como un noviazgo. Si bien admitió que hubo cierta incomodidad cuando se los empezó a vincular públicamente, puesto que no pertenece al medio, comentó que siempre se lo tomó con tranquilidad.

Momentos más tarde, Adabel habló con la prensa sobre su decisión de no mostrarse junto a su pareja, aunque estaban en el mismo evento. “No es algo que me ponga cómoda todavía. Vinimos separados y la idea era irnos de esa manera también, pero sí compartir el espectáculo porque me gusta y a él también”, explicó. “Me parece que todavía falta un poco. Igual no está bueno que lo vayan a agarrar a él. En todo caso, las notas me las tienen que hacer a mí”, cuestionó.

Adabel Guerrero habló de su relación con Rodrigo Alenaz

En esta línea, dijo que con Alenaz se están conociendo y que “novios es un título que lo dice el tiempo”. Por último, comentó que su ex, con quien estaba conviviendo, tiene un nuevo departamento y que ella planea mudarse a la Ciudad de Buenos Aires cuando su hija termine tercer grado.