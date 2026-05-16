¿Quién es el nuevo amor de Adabel Guerrero? El hombre que la conquistó tras su separación de Martín Lamela

La noticia sobre la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela tras 17 años juntos y una hija en común sorprendió al mundo del espectáculo. En medio de las especulaciones de que el amor se habría terminado por la presencia de un nuevo hombre en la vida de la vedette, fue la propia protagonista quien rompió el silencio y contó detalles al respecto.

Adabel Guerrero contó cómo conoció a Rodrigo (Foto: Captura TV)

Durante su visita de este viernes a LAM (América TV), la bailarina respondió a fondo cada duda de los panelistas. En primer lugar, reveló qué la llevó a hablar públicamente: según explicó, la postura de Lamela de mediatizar el conflicto se dio cuando el nombre de Rodrigo Alenaz empezó a sonar fuerte en la prensa. “Realmente me sentí expuesta, dolida y enojada porque hasta ese momento veníamos cuidando mucho la separación como pareja que fuimos y por el respeto de tantos años que estuvimos juntos”, relató.

Y continuó: “A mí me dolió. Ahí es cuando él me suelta la mano. O sea, ya no estábamos juntos en las decisiones mediáticas”.

En ese sentido, la artista remarcó que la separación fue un producto de “muchas cosas” y que la presencia de Alenaz —quien se lo presentó Valeria Archimó— significó un pilar importante en esta situación. “Si bien todavía no tenemos una relación, nos hicimos muy amigos… nos estamos conociendo”, aclaró.

Rodrigo Alenaz, el nuevo interés romántico de Adabel Guerrero

En esa misma sintonía, la bailarina aseguró que su ex está al tanto de su actual situación sentimental: “Él se enteró y yo se lo blanqueé”.

Además, Adabel detalló que Alenaz la acompañó de cerca en su trabajo, ya que asistió en reiteradas ocasiones a Sex, la obra teatral de la que forma parte bajo la dirección de José María Muscari. “Fue varias veces porque es amigo de Valeria Archimó”, remarcó para explicar el vínculo, con una referencia directa a su compañera de elenco.

Martín Lamela y Adabel Guerrero se separaron tras 17 años en pareja y una hija en común (Foto: Instagram @martin_lamela)

A pesar de todo, la bailarina reconoció que su exmarido veía venir el acercamiento con el empresario. Aunque el tema provocó rispideces en la expareja, ella remarcó que Alenaz es “una persona que le interesa mucho”.

En cuanto a la llamativa coincidencia entre ambos hombres, Adabel se sinceró: “Lamentablemente los dos comparten la misma pasión y cuando me enteré, pensé: ‘Qué dolor que va a ser esto’, que es el karting. Martín vende autos y Rodrigo corre en karting, es su pasión, su hobby”.