Adabel Guerrero y Martín Lamela se separaron tras 17 años juntos: “Ella tomó decisiones que no comparto”

Después de varios rumores, desmentidas y supuestos terceros en discordia, se confirmó la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela, luego de casi dos décadas de relación y una hija en común. Fue él quien lo anunció a través de un posteo de Instagram y dio detalles de los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. “Ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, sostuvo.

“No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia”, expresó Lamela a través de un posteo que hizo en Instagram el viernes 1 de mayo. “Con Ada llevamos más de 17 años juntos y, por distintos motivos, nuestra relación se desgastó. En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja“, continuó.

El posteo de Instagram con el que Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero (Foto: Instagram @martin_lamela)

“Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, enfatizó. “Les pido a todos que, por favor, respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. ¡Muchas gracias!“, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de él y su hija de ocho años y optó por restringir la posibilidad de hacer comentarios en la publicación.

Los rumores de separación surgieron el 16 de abril cuando Pepe Ochoa dijo en LAM (América TV) que habría un supuesto tercero en discordia entre la pareja. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, sostuvo y dijo que ella aparentemente estaba buscando un departamento en Capital para mudarse. Primero, la modelo se llamó al silencio, pero luego le aseguró a Ángel de Brito que “por ahora” no estaba separada y publicó imágenes junto a su pareja en el festejo de cumpleaños de su hija Lola.

Adabel Guerrero y Martín Lamela se separaron tras 17 años juntos y una hija en común

Luego, la vedette se refirió a los rumores de infidelidad y en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve) dijo: “Nada que ver, es un invento. Pero bueno, con mi marido estamos con idas y vueltas, siempre en un matrimonio de 20 años pasan cosas. Por ahí alguien escuchó algo que yo me quejé de Martín y ya están diciendo que me estoy separando”. Si bien en ese momento negó la ruptura, ahora fue Lamela quien lo confirmó.