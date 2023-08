escuchar

Indiscutidamente, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son la pareja argentina más aclamada, con reconocimiento no solo a nivel nacional sino también internacional. Su historia de amor comenzó cuando eran unos pequeños que jugaban en las calles de Rosario. No obstante, ese primer flechazo no fue solo una “travesura de niños” sino que creció con ellos. Con el paso de los años se reencontraron, se establecieron juntos en Barcelona y quedaron unidos para siempre con el nacimiento de su primer hijo, Thiago y posteriormente con los de Mateo y Ciro.

Pero lo cierto es que la pareja nunca pudo escaparle a los rumores de embarazo en reiteradas oportunidades y más de uno espera que la familia se agrande con la llegada de una niña. Si bien de momento no hubo ningún tipo de noticia ni confirmación al respecto, solo deseos y anhelos de los fans, la Inteligencia Artificial se les adelantó y evidenció cómo sería la hija del matrimonio.

Familia de cinco, Antonela, Lionel, Thiago, Mateo y Ciro (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Con la llegada a Miami y la explosión de la Messimanía, Lionel, Antonela, Thaigo, Mateo y Ciro se convirtieron en el foco preferido de las cámaras. A diferencia de los dos últimos años que pasaron en Francia, donde La Pulga salía a la cancha con la camiseta del París Saint-Germain, desde que se instalaron en los Estados Unidos fueron tomados varias veces conociendo la ciudad, haciendo las compras en el supermercado y hasta buscando una nueva casa para vivir.

Pero, aunque parecería que Lionel y Antonela completaron la familia con sus tres hijos de 10, 7 y 5 años, y sus mascotas, lo cierto es que sus fanáticos no descartan la idea de que puedan sumar una sexta integrante al clan. En más de una oportunidad se imaginó como podría ser una hija con los genes Messi - Roccuzzo, teniendo en cuenta las características físicas de cada uno, los rasgos y el ejemplo de los tres varones. Si bien circularon varias imágenes al respecto, recientemente se viralizó cuál fue la respuesta de la Inteligencia Artificial sobre este tema y la foto de cómo se vería una hija de ambos sorprendió a todos.

Así se vería la hija de Leo Messi y Anto Roccuzzo según la Inteligencia Artificial (Foto: La Gaceta)

Según la IA, una supuesta hija de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tendría el cabello fino, color castaño claro y ondulado; los ojos grandes y en un tono marrón oscuro parecidos, tal vez a los de su padre. Además, tendría los labios rosa y la forma de la cara similar a la de su madre. En la imagen que se viralizó se pudo ver a una niña que aparentaría tener entre tres y seis años con las características mencionadas.

Así se verían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en versión Barbie según la Inteligencia Artificial

Esta no fue la primera vez que los rosarinos fueron víctimas de la Inteligencia Artificial y posiblemente tampoco sea la última. Así como se viralizaron imágenes de cómo se vería el campeón del mundo si hubiera nacido en otros países, entre ellos Brasil, México, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, el matrimonio también fue incluido dentro del fenómeno de la Barbie - manía. Gracias a la aplicación llamada Bairbie.me, se pudo ver como sería Messi en formato Ken y Antonela como Barbie.

Lionel Messi aparece súper musculoso y con dos relojes en su versión de Ken BaiRBIE.

Antonela Roccuzzo, la Barbie morocha que es fundamental en la vida del Ken Messi BaiRBIE.me

Al mejor jugador del mundo se lo pudo ver como un Ken pródigo en músculos y de carácter informal, con un jopo, camisa celeste y pantalones grises. Un detalle interesante de este ‘Messi Ken’ es que, tal como el personaje que interpreta Ryan Gosling en la película, él estaba usando más de un reloj en las muñecas. Y como no podía ser de otra manera, Antonela fue creada en ‘modo Barbie’ con la melena morocha, tal como en la vida real, camisa rosa (su color favorito) y pantalones oscuros.