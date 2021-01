La protagonista de Bridgerton reveló un dato íntimo del galán de la serie

El romance entre Daphne y Simon en la exitosa serie Bridgerton atrapó a millones de espectadores en todo el mundo y también en Argentina, donde la ficción de época basada en los libros de Julia Quinn figura como la cuarta más vista en Netflix.

Por esa razón, su protagonista Phoebe Dynevor está teniendo a sus 25 años el momento de mayor visibilidad de su carrera, justo cuando pensaba poner la actuación en stand by. En una de sus más recientes entrevistas, a la actriz inglesa le hicieron una de las preguntas más curiosas hasta el momento: cómo huele el galán de la serie, Regé-Jean Page, quien interpreta al duque de Hastings, Simon Basset.

“Dios mío. ¿Por qué tanta gente me pregunta lo mismo? Huele realmente bien. Nunca ha tenido mal aliento. Y no fuma ni nada por el estilo. Los dos tomamos mucho café, entonces a veces tenemos ese olor, así que está bien. No tiene olor, en el buen sentido”, contestó Dynevor ante la consulta de la periodista Anna Moeslein de la revista Glamour.

En ese mismo intercambio, la cronista le preguntó cuál fue su reacción al enterarse que había sido la elegida para el rol protagónico de Bridgerton. “Recuerdo ese día claramente. Estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento, y estaba en un punto de mi carrera en el que me estaba rindiendo. Quería irme a casa, de vuelta a Manchester, y estaba a punto de sacar el pasaje cuando recibí el llamado. El timing fue increíble. Me acuerdo de estar en un café con una amiga y decir, ‘si esto no funciona va a ser duro’”, reveló la actriz.

Netflix ya anunció que la producción de Shonda Rhimes (conocida principalmente por ser la creadora de Grey’s Anatomy) tendrá su segunda temporada. Bridgerton también cuenta con la actuación de Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh y Julie Andrews, en el rol de Lady Whistledown, la narradora de los acontecimientos.

LA NACION