Bridgerton: la escena de sexo que más incomodó a Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor, la protagonista de Bridgerton -la exitosa serie de Netflix que acaba de anunciar su segunda temporada-, bien podría haber recibido lecciones de Meg Ryan por su famosa escena del orgasmo fingido en Cuando Harry conoció a Sally. Es que, según contó en una entrevista con la revista Glamour, la actriz que encarna Daphne Bridgerton, la hija de la familia del título que después de algunos tropiezos termina casada con el sexy y misterioso duque de Hastings (Regé-Jean Page), para ella la escena más complicada de grabar fue una en la que su personaje empieza a explorar su sexualidad en solitario.

“Quería que mi personaje tuviera un aire moderno, que fuera una mujer con deseos sexuales y un mundo interior que no se ve en la superficie. Y aun así esa escena fue la más difícil de hacer. Las indicaciones del guion eran muy claras: ‘Daphne tiene que tener un orgasmo’. Eso es algo complicado de ensayar, así que simplemente lo actúas cuando las cámaras ya están grabando. Lo cierto es que te sentís muy vulnerable en esas escenas”, contó la actriz británica que en el transcurso de la serie tuvo muchas escenas íntimas que interpretar aunque todas salvo una fueron con su compañero de elenco. Junto a él y la coach de intimidad, siempre presente en el set, las prepararon como si se tratara de la coreografía de una secuencia de acción.

“Siempre destaco la importancia de que nuestra coordinadora de intimidad, Lizzy Talbot, estuviera presente en el set. Gracias a su presencia me sentí segura y cómoda. Pienso que si ella no hubiera estado habría sido el director, que era un hombre, quién me hubiese tenido que dar las indicaciones en la escena de la masturbación. Eso habría sido muy incómodo”, explicó Dynevor que en la entrevista no reveló de qué modo participará su personaje y el de Page en la segunda temporada de la ficción basada en las novelas de Julia Quinn. Si la serie respetara el orden de la saga literaria, y todo indica que así será, los nuevos episodios que podrían empezar a grabarse en abril girarán en torno a Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el hijo mayor de la ilustre familia del Londres de la Regencia que conquistó a los espectadores con su combinación de romance y sensualidad.