La razón por la que el actor de You pidió no hacer escenas íntimas en la nueva temporada

El actor Penn Badgley, quien da vida a Joe Goldberg en You, una de las series más exitosas de Netflix, reveló los motivos por los que se negó a hacer escenas íntimas en la cuarta temporada del thriller, que se estrenó el jueves pasado.

Sin lugar a dudas, los amantes de esta serie notaron, con el correr de las temporadas, que este asesino tiene cada vez menos escenas de “subidas de tono”. Si bien para muchos podría haberse tratado de un hecho aislado, lo cierto es que fue una decisión deliberada del protagonista. Según contó Badgley en el podcast Podcrushed, se trató de una solicitud que él mismo le hizo a la productora, por respeto a su esposa Domino Kirke.

Ante la consulta de por qué en la última temporada el personaje principal tiene cada vez menos escenas íntimas, el actor fue contundente. “Le pregunté a Sera Gamble (guionista y productora ejecutiva) si simplemente podía no hacer más escenas de intimidad”. Luego, explicó: “Esta fue, en realidad, una decisión que había tomado antes de participar en el programa. No creo que lo haya mencionado públicamente”. Según aclaró, no quería exponerse “nuevamente” a ese tipo de situaciones.

Badgley ahondó al respecto, y dijo: “La fidelidad, en cualquier relación, pero especialmente en mi matrimonio, es muy importante. Y llegué a un punto en el que no quiero hacer más eso [escenas de tinte sexual]. Mi deseo es que haya cero [escenas de ese estilo]. Quiero reducirlas de 100 a cero”.

Cuarta temporada de You por Netflix Netflix

Sin embargo, aclaró que esa solicitud no forma parte de su contrato. “Me anoté a este show, sabía lo que estaba haciendo y no se puede quitar ese aspecto del ADN del concepto de la serie”, reflexionó y contó que, entonces, le preguntó a los productores cuánto era el mínimo de escenas de ese tipo que podían estar en la serie.

El pedido no molestó al equipo de You, e incluso la productora ejecutiva, Sera, se mostró comprensiva. “Estaba muy contenta de que hubiera sido honesto con ella”, contó Badgley. Finalmente, tras su solicitud, se redujeron al mínimo las escenas íntimas del personaje.

El regreso de You (¡Hay spoilers!)

A principio de febrero, Netflix estrenó la cuarta temporada de You. La primera parte fue puesta al alcance de los seguidores el 9 de febrero pasado, mientras que la segunda arribará al gigante de streaming un mes después, el 9 de marzo. Ambas tienen cinco capítulos cada una.

“Con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero. Hasta que encuentra una nueva obsesión”, revela Netflix. De esta forma, Joe Goldberg (Penn Badgley) regresa luego de una tercera temporada que terminó con el asesinato de su esposa, Love (Victoria Pedretti), quien -a su vez- quería acabar con la vida de su marido.

En esta nueva temporada, Joe se encuentra en Londres y continúa obsesionado con la bibliotecaria Marianne (Tati Gabrielle). Para esconder sus intenciones, se hace pasar por profesor de una prestigiosa universidad pero, fiel a su estilo, desprecia a sus alumnos.

En los nuevos episodios se presentan los nuevos personajes, que son Charlotte Ritchie, Lukas Gage y Amy Leigh Hickman, entre otros.

