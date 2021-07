La reacción de Carmen Barbieri al encontrar la foto de una famosa entre las pertenencias de Santiago Bal: “¡Desnuda!”

Carmen Barbieri contó una anécdota que pasó recientemente cuando sacaba las pertenencias que tenía Santiago Bal en su casa. La empresaria teatral explicó el contexto en el que se dio la separación del padre de Federico Bal, con quien estuvo casada 26 años, pero también sostuvo que halló una fotografía de una famosa desnuda oculta entre los objetos.

“Mi madre era una mujer muy sabia, grande. Decía que la infidelidad se perdona si hay amor, si hay una familia bien constituida, si hay una pareja de show, que son socios en todo hay que olvidar. Enojate un tiempo. Vos no vas a romper un matrimonio tan bien constituido, pero él se fue”, empezó el relato la capocómica.

“A mí me agarró un ataque, me internaron, tenía 29 de presión, casi me muero. Cuando volví, ya no estaba, se había llevado la computadora, porque de ahí saqué todo. Por las dudas si había más cosas, que había más cosas…”, rememoró.

La sorpresa de Carmen Barbieri por la foto de una famosa desnuda que encontró entre las cosas de San

La empresaria recordó que hace unos meses, después de la muerte de Bal, ordenó su casa y entre las pertenencias de su exmarido se encontró con una sorpresa. “Hace poco saqué unas cajas, porque le voy dando de a poco a Fede las cosas del papá, había un cuadro que se rompió el vidrio, voló una foto y cayó al piso. Y ¿Quién era la chica? ¡Desnuda! No voy a nombrarla”, contó haciendo clara referencia a una de las mujeres con las que tuvo un affair el empresario.

Lejos de mostrarse molesta, contó que el primer pensamiento que se le vino a la cabeza fue en referencia a la figura de la joven. “Che, qué cuerpo tiene esa chica, eh. Hizo bien en dejarme, cómo no va a cambiar esto por eso…”, añadió entre risas. Según sostuvo, la imagen estaba ocultad detrás de un cuadro. “Estaba la foto de la familia, de todos sus hijos y atrás estaba la foto de la chica desnuda”, contó.

Por último, analizó el contexto en el que había quedado la imagen en su casa. “No puede ser, Santiago, no tenés perdón. Está muerto y sigue. Creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica”, cerró.

