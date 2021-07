Cómo reaccionó Daniel Osvaldo cuando Gianinna Maradona le dijo “te amo”

Gianinna Maradona le dedicó un tierno mensaje a Daniel Osvaldo en las redes sociales y él reaccionó de una forma muy cariñosa.

Luego de blanquear su relación a través de un posteo en esa red social y un viaje a La Patagonia a donde lo acompañó la empresaria con su hijo Benjamín Agüero, la pareja se deja ver mas a menudo en la intimidad de su casa y lo comparten con sus millones de fanáticos.

Esta vez, Gianinna le declaró su amor con una instantánea en sus stories de Instagram, donde tiene más de 1,1 millones de seguidores. “I love you (te amo)”, escribió la empresaria en inglés sobre la imagen en la que arrobó al músico, donde se los puede ver abrazados y sonriendo a la cámara.

Gianinna Maradona le declaró su amor a Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram Instagram @Gianinna Maradona

Lejos de mostrarse rebelde e indiferente, él compartió la fotografía en su cuenta, pero también respondió a la dulce declaración de su novia en el mismo idioma. “Me too (yo también)”, publicó.

Semanas atrás, la exnovia italiana del músico, Elena Braccini, con quien tiene dos hijas en común (Victoria y María Elena) sostuvo que no recibe la cuota alimentaria desde hace cuatro años y lanzó una fulminante advertencia para la hija del Diez.

El músico le contestó en el mismo idioma: "Me too (yo también)" Instagram @DanielOsvaldo

“Daniel hace dos años que no ve a sus dos hijas y meses que no habla con ellas; no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira; es para conquistarla y después va a pasar lo mismo. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él. Es siempre así, conmigo al principio era especial, era muy bueno con los nenes de mis amigas, y quería hijos. Yo pensaba: ‘Si es tan bueno con los hijos de mis amigas, será un buen padre’. No soy la única, la primera fue Ana, la segunda fui yo y después Jimena (Barón)”, apuntó con dureza la italiana.

LA NACION