Nati Jota posteó una foto íntima del “Tucu” Correa y fue duramente cuestionada

El martes Nati Jota celebró el triunfo de la selección argentina frente a Colombia en la instancia de semifinales de la Copa América. Con la euforia a flor de piel, la influencer publicó varios tuits durante el partido, y uno de sus posteos despertó una avalancha de críticas.

La periodista subió dos imágenes del festejo del futbolista Joaquín “Tucu” Correa, vestido tan solo con un slip, y las tituló: “Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”.

El hilo de tuits comenzó con una de las frases más repetidas luego del partido: “Te amo, Dibu te amo”, junto al video del baile del arquero Damián Emiliano Martínez, después de convertirse en el héroe de la noche tras atajar tres penales. Luego de este mensaje, que fue celebrado en las redes, llegó el que revolucionó Twitter: dos imágenes del Tucu Correa en calzoncillos, a puro festejo en el vestuario.

El posteo de Nati Jota sobre el Tucu Correa que despertó una ola de críticas Captura Twitter @

“Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”, escribió, y automáticamente los usuarios empezaron a cuestionarla. “Nati esto a la inversa no estaría bueno”, retrucó una seguidora, dejando entrever que si un hombre publicara una foto de una mujer en ropa interior no sería bien recibido por el público virtual.

“Pero no fue a la inversa”, contraatacó con velocidad la periodista. Así comenzó un intenso debate en la red social del pajarito, donde hicieron foco en la cosificación. Algunos defendieron a la influencer y desdramatizaron la publicación bajo el argumento de que el mismo futbolista había difundido las imágenes en sus redes.

El descargo de Nati Jota luego de que la acusaran de "cosificar" a Joaquín "Tucu" Correa Twitter

Como las agresiones no cesaban, Nati alzó la voz y se defendió: “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío”. Luego hizo hincapié en que recibe cientos de comentarios por día subidos de tono sobre su cuerpo y cuestionó: “¿No les da para entender que es distinto?”.

“¿Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo, o algo así? Dejen de defender pelotudos como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”, sentenció.

Cansada de las críticas, la periodista también le contestó a los que le consultaron por la igualdad de los géneros: “Después de miles de años de que nos subestimen como si solo sirviéramos para lavar los platos y que se masturben con nuestras fotos, no hay igualdad en cómo nos sentimos frente a la ‘cosificación’”, analizó.

