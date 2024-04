Santi Maratea contó que su padre tiene cáncer y tomó una firme decisión: “Para estar más cerca”

Escuchar

Santiago Maratea reapareció en las redes sociales y contó la difícil situación que atraviesa su familia, luego de que su padre recibiera un diagnóstico de cáncer. Sin dar muchos detalles, al asegurar que no eran necesarios dada la noticia, el influencer anunció la firme decisión que tomó para poder estar más cerca de los suyos.

“Saben que, cuando desaparezco durante unas semanas y reaparezco diciendo ‘holis’, es porque pasó algo malo”, comenzó el oriundo de San Isidro, a través de un video que compartió en sus Stories de Instagram con sus más de tres millones y medio de seguidores. Y continuó: “Les vengo a contar una noticia triste, aunque hoy anímicamente estoy bien o de buen humor, por eso decidí hacerlo hoy”.

Santi Maratea comunicó la difícil decisión que tomó al conocer el diagnóstico de su padre. “Me encantaría que no sea así, pero son cosas que uno no controla en la vida”, expresó en referencia a la salud de su papá. “Me tuve que bajar del proyecto del club de fútbol de Ezeiza, que me hizo muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía y hasta me mudé a Ezeiza para estar cerca del club y entrenar todos los días”, apuntó.

El influencer se unió a las filas del club de fútbol de Ezeiza en noviembre de 2023 como delantero y detrás de la gestión del equipo perteneciente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así, participó en el nuevo Torneo Promocional Amateur, que nació de la medida tomada por la asociación de unificar las categorías D y C, e incluso le otorgaron su nombre a la cancha.

“Me tenía muy entusiasmado, pero esta es la segunda noticia triste, que es el motivo por el cual tomé esta decisión. Mi viejo está con cáncer. Una re bronca”, expresó el impulsor de diferentes colectas. Y añadió: “Decidí bajarme del proyecto del club de fútbol de Ezeiza porque mi familia está pasando por un momento delicado y es momento de enfocarme en mi viejo y mis hermanos”, señaló.

“No hay mucho que explicar. Me imagino que entenderán de lo que estoy hablando y no me quiero poner triste”, aseveró Santi Maratea en su comunicado en Instagram. Y agregó: “Entrenar y el proyecto de fútbol me hacía muy bien, pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino de enfocarme en el bienestar de mi viejo y de mi familia”.

A continuación, el influencer expresó su intención de permanecer más cerca a su familia. “Así es la vida. A veces, uno se deja de lado a uno mismo para estar disponible para la persona a quien ama, sobre todo cuando la está pasando mal y te necesita. En este momento difícil, enfocarme en mi viejo y en mi familia es lo que quiero hacer”, destacó.

Para finalizar, Maratea reafirmó su decisión de que dejará de lado el fútbol por el momento. “Vi importante retomar la vida que tenía antes, más cerca de mi viejo y estar presente”, concluyó.