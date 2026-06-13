La reacción de Jacob Elordi con un fan que generó polémica y abrió un debate: “No me toques”
Un usuario de Instagram publicó un video del controversial encuentro que tuvo con el actor de Euphoria en Japón y se volvió viral; algunos defendieron su actitud y otros la cuestionaron
- 3 minutos de lectura'
Tras el final de la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de HBO Max en la que interpretó a Nate Jacobs, el personaje que lo llevó a la fama, Jacob Elordi quedó en el ojo de la tormenta por su interacción con un fan. El hecho ocurrió en Japón, durante un viaje que realizó a principios de junio junto a la modelo Kendall Jenner, y no tardó en volverse viral.
Todo comenzó cuando el usuario de Instagram Otavio Bittencourt (@otaviobittencourt) publicó un video en el que mostró el encuentro que tuvo con Elordi en las calles de Tokio. El actor estaba acompañado por otra gente y, cuando se acercó a él, intentó llamar su atención para pedirle una foto.
Sin embargo, como el actor no reaccionó, el joven le puso una mano en la espalda, acción que no le gustó para nada a Elordi. Se puso rígido, se dio vuelta y le dijo en la cara: “Por favor, no me toques, hermano”. Si bien sus palabras fueron respetuosas, su expresión dio cuenta de que estaba claramente irritado. Acto seguido, reanudó la marcha junto a sus acompañantes y se alejó.
“Solo quería una foto, jefe”, escribió el usuario en la publicación. El video tuvo cerca de un millón de reproducciones y abrió un debate. Mientras algunos defendieron la actitud del protagonista de Cumbres borrascosas, otros cuestionaron la forma en la que actuó frente a un fanático.
“Estabas buscando atención. Felicidades Jacob por responderte de una manera educada”; “¿Por qué lo estás tocando? No es tu amigo” y “Podría haber pedido una foto en voz alta en vez de tocarlo”, expusieron algunos usuarios en defensa del actor, mientras que otros comentaron: “Eso fue grosero. No fue para tanto, solo querías una foto” y “Él es tan grosero... debería estar agradecido de tener fans”.
A partir del revuelo que se generó, el fan contó cómo se dieron los hechos. Se cruzó de casualidad con Elordi y su pareja en un restaurante de Japón. “Entraron mientras yo estaba esperando en la fila. No me acerqué mientras estaban comiendo. Cuando salían, pedí una foto. Solo un fan que estaba emocionado por conocerlo y quería capturar el momento, eso es todo. Sin intención de faltarle el respeto. No es como si los hubiera acechado o envuelto en un abrazo de oso. No es la gran cosa”, expresó.
Otras noticias de Celebridades
Show en River. Maná vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas
Inseparables. El dulce mensaje de cumpleaños de Dai Fernández para Nico Vázquez: “Cosas hermosas”
Qué dijo. Oriana Sabatini opinó sobre las supuestas internas entre las mujeres de la selección argentina y fue tajante
- 1
Los looks mudialistas de Shakira: desde un estilo bohemio hasta una estética urbana
- 2
Ranking: cuáles son las 10 obras más vistas en la taquilla
- 3
Mundial 2026: Canadá celebró su ceremonia de apertura, entre la incertidumbre y el desconcierto
- 4
De Emma Stone a Jon Hamm: siete estrellas de Hollywood que comenzaron en un reality show