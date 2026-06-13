La reacción de Jacob Elordi con un fan que generó polémica y abrió un debate: “No me toques”

Tras el final de la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de HBO Max en la que interpretó a Nate Jacobs, el personaje que lo llevó a la fama, Jacob Elordi quedó en el ojo de la tormenta por su interacción con un fan. El hecho ocurrió en Japón, durante un viaje que realizó a principios de junio junto a la modelo Kendall Jenner, y no tardó en volverse viral.

Todo comenzó cuando el usuario de Instagram Otavio Bittencourt (@otaviobittencourt) publicó un video en el que mostró el encuentro que tuvo con Elordi en las calles de Tokio. El actor estaba acompañado por otra gente y, cuando se acercó a él, intentó llamar su atención para pedirle una foto.

Jacob Elordi se molestó con un fan que lo tocó en la calle para pedirle una foto (Foto: Instagram @otaviobittencourt)

Sin embargo, como el actor no reaccionó, el joven le puso una mano en la espalda, acción que no le gustó para nada a Elordi. Se puso rígido, se dio vuelta y le dijo en la cara: “Por favor, no me toques, hermano”. Si bien sus palabras fueron respetuosas, su expresión dio cuenta de que estaba claramente irritado. Acto seguido, reanudó la marcha junto a sus acompañantes y se alejó.

“Solo quería una foto, jefe”, escribió el usuario en la publicación. El video tuvo cerca de un millón de reproducciones y abrió un debate. Mientras algunos defendieron la actitud del protagonista de Cumbres borrascosas, otros cuestionaron la forma en la que actuó frente a un fanático.

Mientras algunos cuestionaron la forma en la que se comportó Elordi, otros la defendieron (Foto: Instagram @otaviobittencourt)

“Estabas buscando atención. Felicidades Jacob por responderte de una manera educada”; “¿Por qué lo estás tocando? No es tu amigo” y “Podría haber pedido una foto en voz alta en vez de tocarlo”, expusieron algunos usuarios en defensa del actor, mientras que otros comentaron: “Eso fue grosero. No fue para tanto, solo querías una foto” y “Él es tan grosero... debería estar agradecido de tener fans”.

A partir del revuelo que se generó, el fan contó cómo se dieron los hechos. Se cruzó de casualidad con Elordi y su pareja en un restaurante de Japón. “Entraron mientras yo estaba esperando en la fila. No me acerqué mientras estaban comiendo. Cuando salían, pedí una foto. Solo un fan que estaba emocionado por conocerlo y quería capturar el momento, eso es todo. Sin intención de faltarle el respeto. No es como si los hubiera acechado o envuelto en un abrazo de oso. No es la gran cosa”, expresó.