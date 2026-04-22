Nuevo amor: Jacob Elordi estaría viviendo “desde hace meses” un fogoso romance con Kendall Jenner

Él es uno de los actores más convocados de su generación y ella una de las influencers más famosas. Quizás por eso, mantener su romance en secreto resultó una tarea imposible. Varias fuentes aseguran que Kendall Jenner y Jacob Elordi están viviendo un fogoso y discreto romance desde hace algún tiempo, mientras ellos continúan guardando silencio.

Jacob Elordi y Kendall Jenner se mueven en el mismo círculo desde hace años EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, reveló una fuente a People, mientras las especulaciones en torno a la posible pareja continúan creciendo a paso firme.

El interés mediático alcanzó su punto máximo tras el primer fin de semana de Coachella, donde los fans comenzaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos en el festival. Ambos estuvieron presentes en el recital que brindó Justin Bieber, junto a Kylie Jenner y Hailey Bieber. Y, según los presentes, se habrían ido juntos una vez que terminaron los shows.

En 2022, la modelo invitó al actor a su cumpleaños, pero la amistad se habría convertido en romance en los últimos meses Getty Images

En las redes, varios usuarios hablaron de “gestos afectuosos”, “caricias” e incluso “besos”. Y, lo cierto es que no se trata de dos desconocidos. Ambos se vienen moviendo durante años dentro de los mismos círculos. Elordi, de hecho, asistió al cumpleaños de Jenner en 2022, y más recientemente fueron vistos conversando con evidente complicidad en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair. Encuentros que, en retrospectiva, hoy adquieren un nuevo significado.

Mientras tanto, el silencio de ambos no hace más que reforzar el misterio: una estrategia que, en el caso de Jenner, parece ser completamente deliberada.

A diferencia de otras integrantes del clan Kardashian-Jenner, Kendall es particularmente reservada en lo referido a su vida sentimental. A lo largo de los años, fue vinculada con varias figuras de alto perfil, aunque pocas veces ha confirmado públicamente sus romances.

Su relación más reciente fue con el músico Bad Bunny, con quien salió durante menos de un año antes de separarse en diciembre de 2023. Previamente, mantuvo un vínculo intermitente con el jugador de la NBA Devin Booker entre 2020 y 2022, en una de sus relaciones más estables hasta la fecha.

Bad Bunny y Kendall Jenner disfrutan de una cita nocturna en Nueva York, en 2023 Backgrid/The Grosby Group

Antes de eso, su nombre fue asociado a otras estrellas del deporte como Ben Simmons y Blake Griffin, además de figuras del mundo de la música como A$AP Rocky y Harry Styles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, Jenner optó por no dar declaraciones, alimentando una imagen de hermetismo que se convirtió en marca registrada.

Ella misma ha explicado en varias ocasiones esta decisión. En una entrevista con Vogue Australia en 2019, fue contundente: “Para mí, muchas cosas son muy especiales y sagradas, como mis amigos y mis relaciones. Personalmente, creo que hacer públicas estas cosas lo complica todo mucho más”.

La modelo y el cantante se mostraron juntos en varias oportunidades mientras duró su romance Backgrid/The Grosby Group

Aun así, en más de una oportunidad dejó entrever ciertos rasgos de su forma de amar. En diálogo con Poosh, la plataforma de estilo de vida de su hermana Kourtney Kardashian, se definió como alguien que cree en el impacto inmediato de las emociones.

“Soy de las que creen en el amor a primera vista. Sé que me enamoraré de vos en cuanto te conozca”, aseguró. Una declaración que revela una intensidad emocional que contrasta con su perfil público más controlado.

Más recientemente, también ha reflexionado sobre su futuro. En una entrevista con Vogue en 2024, habló sobre la maternidad con una mirada más flexible: “Cuando era joven decía que a los 27 años me encantaría tener hijos. Ahora que ya pasé esa edad, me siento muy joven. Estoy disfrutando de mi libertad sin hijos”.

Zendaya y Jacob Elordi se conocieron durante el rodaje de Euphoria

En contraste con la discreción de Jenner, la vida sentimental de Jacob Elordi ha estado más expuesta, en gran parte debido a sus relaciones con figuras muy visibles de la industria del entretenimiento.

El actor australiano, que saltó a la fama con Euphoria, mantuvo un mediático romance con su compañera de elenco Zendaya, una relación que, aunque nunca fue confirmada abiertamente por ellos, quedó ampliamente documentada por paparazzi y apariciones públicas.

Joey King y Jacob Elordi no soportaron la presión de los fanáticos y el mostrar su intimidad en las redes. Fuente: Getty

Posteriormente, Elordi estuvo en pareja con la modelo y actriz Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford. La relación, que comenzó en 2020, se extendió por aproximadamente un año y fue una de las más visibles en su historial reciente.

Más adelante, fue vinculado con la influencer Olivia Jade Giannulli, en una relación intermitente que se desarrolló entre 2021 y 2022, consolidando su patrón de vínculos con figuras jóvenes y altamente mediáticas.

A pesar de esta exposición, Elordi también manifestó en distintas entrevistas cierto rechazo hacia la atención excesiva que suscita su vida privada, intentando, en la medida de lo posible, mantener el foco en su carrera como actor.