La reacción de Jimena Barón al probar gusanos en Tailandia: “Es crocante”

Hace un par de días, Jimena Barón viajó a Tailandia con un grupo de famosas para trabajar junto a una reconocida marca multinacional de joyas. Si bien la actriz no estaba incluida en el viaje en un principio, tras la baja de Wanda Nara la convocaron para volar a Bangkok con Zaira Nara, Julieta Poggio, Pampita y Stephanie Demner.

Desde que las modelos llegaron a destino, no pararon de compartir divertidos momentos del viaje en sus redes sociales. Durante el tercer día de aventura, Barón salió a recorrer las calles junto a Poggio y sorprendieron a todos al probar dos variedades de gusanos, que compraron en uno de los puestos más concurridos.

“Probaremos gusanos porque todas nos hemos comido uno, no se hagan las tontas”, bromeó Jimena a través de sus historias de Instagram, donde subió un impresionante clip en el que se ve las bandejas de insectos. En el video, se escuchan gritos de varias chicas asqueadas por la situación de fondo. Sin embargo, Julieta Poggio definitivamente no fue una de ellas. “Es un gusano, probémoslo”, lanzó la ex Gran Hermano, entregada totalmente a la experiencia.

A continuación, ambas arrancaron con la degustación. “Vamos a probar estos dos tipos de gusanos, mitad, mitad”, relató Poggio mirando a cámara. A continuación, le entregó uno de los bichos a Barón, quien no se mostró muy segura de lo que estaba a punto de hacer. “Creo que se nos va a salir, porque es crocante”, comentó la actriz, al darse cuenta de que no los iban a poder compartir.

Por su composición, las influencers decidieron tomar a los insectos con las manos y comerlos de un solo bocado. A la cuenta de tres, las dos comieron los bichos enteros. “Me gustó, quiero otro”, dijo Poggio entre risas. Por otro lado, Jimena se mostró bastante asqueada y, a juzgar por su expresión, la experiencia le dio náuseas.

El emotivo posteo de Jimena Barón desde Tailandia

De todas las famosas argentinas que están en Bangkok, Jimena Barón fue, sin dudas, la que generó más repercusiones en las redes sociales. A pesar de que fue por un reemplazo, la actriz es la que más enganchó a la gente gracias a su sentido del humor. Por ello, se hizo rápidamente tendencia en X (exTwitter) por sus cómicos posteos.

Después de ver el éxito que tuvieron sus videos, Barón hizo una emotiva publicación en su perfil de Instagram y se refirió a todo lo que vivió en los últimos días. “Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta: mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia”, expresó la actriz.

El emotivo posteo de Jimena Barón desde Tailandia @jmena

“Tuve mucho ego. No hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine. Como pude, con lo que tenía”, continuó. Asimismo, se refirió a la viralización de su contenido: “Estando acá me avisó la gente de Pandora que hace unos días soy tendencia en Twitter Argentina y la verdad no me importó mucho (...) Pero me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver. Había una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito no esté en las redes sociales, fue un mimo gigante”.

Más adelante, Jimena reveló que, gracias a toda la repercusión que generaron sus seguidores, le llegó una importante propuesta: “Acá con la marca me ayudó muchísimo lo que hicieron (mucha gente que se tomó el laburo de escribirle a Pandora y hablarles de mí)… ya les contaré lo que lograron. Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes, a veces también pasan cosas medio mágicas”, concluyó.