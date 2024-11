La determinante decisión que tomó Wanda Nara en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi

El escándalo que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En medio de la disputa legal, el miércoles el futbolista subió a sus redes sociales varias fotos y videos de la visita que hizo su ex a la casa del barrio de Santa Bárbara, en la cual él se aloja durante su estadía en Buenos Aires. Lo que siguió fue un ida y vuelta entre ambos en Instagram y hasta declaraciones públicas. Sin embargo, pocos se imaginaron cómo iba a terminar el día. En el medio de la polémica, la mediática reveló que tomó una determinante decisión respecto a un importante proyecto que la obligaba a abandonar, temporariamente, el país.

Durante la tarde del miércoles, el delantero del Galatasaray subió imágenes de la visita que le hizo la madre de sus dos hijas. “Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender a mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas. Dos horas instalada en el domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título ponemos a esto?”, expresó Icardi junto a una foto en la que se pudo ver a Nara sentada en el comedor con un mate y una copa frente a ella.

Luego de que Mauro Icardi la expusiera en las redes, Wanda Nara explicó por qué fue a la casa de Santa Bárbara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Luego de que su ex la expusiera, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) publicó una foto que le tomó a Icardi en la casa y aclaró: “Con previo aviso a los abogados. Llegue a mi casa que, de forma voluntaria presto, a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano. No estaba sola”. Nara fue junto a su amigo y estilista Kennys Palacios a recolectar su equipaje para viajar en los próximos días a Tailandia, junto a una reconocida marca de joyas europea que hace unos años desembarcó en la Argentina.

No obstante, después de que compartieran más fotos y videos y hasta capturas de chats de WhatsApp, el miércoles a la noche la mediática hizo un nuevo posteo en su Instagram para anunciar una drástica decisión que tomó. “Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional”, escribió en letras blancas, sobre un fondo negro.

En medio de su escandalosa separación, Wanda Nara anunció que no irá a un viaje de trabajo que tenía pautado (Foto: Instagram @wanda_nara)

A su vez, sostuvo: “Una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”. Nara compartió el posteo tanto en las historias de Instagram como en el feed, pero bloqueó los comentarios para que nadie pudiera escribirle. De esta manera, Nara confirmó que no realizará el viaje que tenía previsto para los próximos días, y en el cual iba a pasar días con otras celebridades como Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Julieta Poggio y Stephanie Demner. Esta decisión sorprendió a más de uno, puesto que ella suele ser muy profesional a la hora de cumplir con sus compromisos pautados.

Tras confirmar que no visitará el continente asiático, la exconductora de MasterChef (Telefe) replicó, justamente, una foto que subió su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Maxi López. Aunque la imagen era vieja- puesto que ella tenía el cabello rubio y él una remera del París Saint-Germain -el adolescente dejó en evidencia que acompaña a su madre en medio de este delicado conflicto familiar.

En medio del escándalo, Valentino, el hijo mayor de Nara, demostró su apoyo hacia su madre (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara contó la verdad sobre la supuesta denuncia contra Mauro Icardi por violencia de género

El miércoles, luego de que se hicieran públicas las controversiales imágenes, la mediática rompió el silencio y en diálogo con A la tarde (América) contó su verdad. “¿Qué pasó con Mauro en Santa Bárbara?”, le preguntó el cronista Oliver Quiroz, a lo que ella respondió: “Nada, lo que vieron”.

Ante esto, el comunicador le preguntó si su ex la hostigó, a raíz de los rumores que circularon en los últimos días. “No, me grabó. Lo único que quiero aclarar, porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto y yo quiero decirlo porque siempre fui muy empática con las mujeres. Y no puse ninguna denuncia de violencia de género. Quiero aclararlo para que no confundan las cosas”, explicó.

A su vez, advirtió que si “tuviera miedo o pensaría algo raro”, sus dos hijas, Francesca e Isabella, no estarían con él. Por último, desde el estudio le preguntaron por la versión de que ella lo habría echado de una de sus viviendas. Ante esto, Nara explicó que “hay una orden” y que, como están separados, hicieron una división de propiedades.