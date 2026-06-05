Así fue el momento en el que Mario Pergolini se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari: “Estoy impactado”

Durante la mañana de este viernes 5 de junio se hizo pública la triste noticia de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari. Tenía 77 años y en 2016 contó que fue diagnosticado de mal de Parkinson. Mario Pergolini estaba al aire con su programa No preguntes por Rusia (Vorterix) cuando se enteró de lo sucedido. La conmoción fue tal que interrumpió su charla con Gonzalo Bonadeo para despedir al músico. “Estoy asombradísimo”, expresó el periodista durante el vivo.

Discúlpame, lo tengo que decir, pero varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, dijo atónito. Qué loco. Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, aseveró. Y es que, además de que al inicio del programa hayan pasado la música del cantante, el conductor previamente había mostrado fotos que tenían juntos.

Mario Pergolini le dedicó una sentida despedida al Indio Solari (Foto: Vorterix)

Acto seguido, el periodista Gonzalo Bonadeo, quien estaba en comunicación con Pergolini cuando se hizo pública la noticia, tomó la palabra y recordó sus vivencias cercanas al músico. “Todos estuvimos en ciertos lugares aunque no hayamos estado, pero me tocó estar en la noche de (Walter) Bulacio en Obras, me tocó ver el nivel de tensión que había cuando estrenaron Lobo suelto, cordero atado en el Estadio de Huracán”, expresó y admitió que su “fantasía era poder conocerlo”. “El sueño de mi vida de poder estar con mis cinco hijos en un estadio era con los Redondos”, sostuvo.

Tras el fallecimiento del músico, se viralizó en las redes sociales un fragmento de la entrevista que tuvo con Mario Pergolini en 2017 antes de su show en Tandil. “¿Y si mañana es el último concierto?“, le preguntó el periodista durante el especial Tsunami: Un océano de gente (Vorterix). ”Bueno, festejemos", respondió Solari después de unos instantes.

“¿Que sea?”, insistió Pergolini y el cantante dijo: “Sí, sí”. “¿Será?”, lanzó el periodista, pero Solari expresó: “No, no, vas a ver mañana”.

El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir Archivo

El intérprete murió este viernes 5 de junio a los 77 años. Según pudo saber LA NACION, se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson.

El Indio Solari en 2016 cuando contó que tenía Párkinson

En 2016, justo antes de arrancar un show en Tandil, el intérprete sorprendió a todos al salir a escena y sincerarse sobre su estado de salud. “Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones, pero no me voy a bajar tan fácil del escenario”, dijo en ese momento.