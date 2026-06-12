La reacción de Moria Casán cuando Esteban Lamothe le dijo en vivo que había tenido fantasías con ella
La One mantuvo un picante ida y vuelta con el actor de Envidiosa (Netflix), quien le confió cuáles son las cualidades que lo hicieron soñar con ella antes incluso de conocerla en persona
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Esteban Lamothe fue invitado a La mañana con Moria (eltrece), el programa que conduce Moria Casán y, en medio de un divertido ping-pong de preguntas, le confió a la conductora que en reiteradas oportunidades tuvo fantasías sexuales con ella. Todo comenzó cuando La One pronunció la consigna: “Yo nunca fantaseé con alguien famoso...”. A lo que muy rápido, para seguirle el juego, el actor respondió: “Yo sí, con millones”.
“¿Con quién?”, quiso saber Moria. A lo que Lamothe le dijo: “Con vos”. La respuesta dejó perpleja a la exvedette, quien apeló a su clásico sentido del humor para salir del momento: “Señor director... vamos a un corte”. Tras volver de la pausa publicitaria, con un poco más de templanza se animó a continuar con el interrogatorio sobre las fantasías sexuales de su invitado.
"Escuchame, Lamothe, me acabas de decir que tuviste una fantasía conmigo, que fantaseaste sexualmente. ¿Qué le atrae a un hombre joven de una mujer mayor?“, le preguntó. A lo que, halagándola aún más, Lamothe brindó su explicación: ”No es una mujer mayor, sos vos. Sos una mujer. Y no lo digo para hacerme el canchero, de verdad“.
La aclaración hizo que Moria celebrara el comentario entre risas: "Ay, no me ve como una mujer mayor, te quiero“. Al seguir con su hipótesis de por qué lo atraía su persona, el intérprete se explayó diciendo: ”Ayer hablaba con un amigo y le decía eso. Cuando aparecés y te veo, además de que me hacés reír, tenés sex appeal. Emitís algo sexual muy fuerte“.
“Vos tenés algo muy hot, que siempre te mantuviste joven con tu pensamiento. Y eso hotea mucho también“, afirmó; y agregó: “Vos podés tener fantasías con una persona icónica que te gustó cuando tenías 20 años. Pero después esa persona cambia. En cambio, cuando tenés la cabeza aggiornada, la calentura está directamente relacionada con eso”.
Rápidamente, las declaraciones del actor se volvieron virales en redes sociales con cientos de reacciones por parte de sus fans: “Lamothe sabe cómo quedar muy bien”; “Qué ganas de ser Moria”; “Lamothe el mejor siempre”; “Dale Moria, agarrá viaje” y “La intimidó un poquito, jaja”.
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