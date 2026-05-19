Moria Casán en el Martín Fierro: del “perdón” de los miembros de Aptra a la frase que le dijo a Georgina Barbarossa al oído

Aunque se fue con las manos vacías, Moria Casán fue una de las grandes protagonistas de la noche de los Martín Fierro 2026 a la televisión: la actriz y conductora deslumbró en la alfombra roja con un imponente vestido escultórico en blanco, se amigó en vivo y sobre el escenario con Georgina Barbarossa y sintió el apoyo de sus colegas cuando el premio a mejor conductora, categoría en la que estaba nominada, quedó en manos de Wanda Nara. “Los de Aptra me pedían perdón”, reveló esta mañana en su programa.

Moria Casán llevó a Dante a la entrega de los Martín Fierro 2026 y lo presentó en la alfombra roja (Fuente: Telefe)

Un premio que despertó polémica

Cuando Santiago del Moro anunció a Wanda Nara como la mejor conductora, varios de los presentes manifestaron de inmediato su descontento. ¿El motivo? La mujer que comandó MasterChef Celebrity se impuso a figuras de la talla de Moria Casán, Georgina Barbarossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco, Pamela David y Verónica Lozano. Esta mañana en su programa, Moria reveló el detrás de escena de ese momento.

Fue el periodista Gustavo Méndez, que compartió mesa con Casán, quien sacó el tema. “Anoche hubo dos obituarios: uno que obviamente terminó con Luis Brandoni y fue muy emocionante, y el otro fue cuando ganó Wanda Solange Nara. Ese fue el segundo obituario”, contó, y resaltó que fueron muchos los indignados.

“Fue muy gracioso porque venían a darle el pésame como si yo no lo supiera”, confesó la conductora. “Yo fui a divertirme”, aclaró de inmediato. También recordó que ella fue la primera en decir que le iban a dar la estatuilla a Wanda Nara y reveló algunas frases que le dijeron algunos integrantes de la institución que organiza la premiación. “Siento vergüenza por pertenecer a Aptra por este papelón”, fue una de las que compartió. “Pero chicos, no lo sientan como un papelón, es un show”, les respondió, desdramatizando la situación. “Los de Aptra me venían a pedir perdón”, agregó luego.

Además de algunos periodistas de Aptra, otras grandes figuras compartieron su enojo frente a lo sucedido. “Carmen Barbieri, recontra caliente. ‘Un bochorno’, dijo”, contó Méndez, y agregó que también se enojó porque la dejaron afuera del clip por los 60 años del América. Otra que mostró su descontento fue Marcela Tinayre, pero la más efusiva fue, sin dudas, Malena Guinzburg: en un video grabado con un teléfono que pasaron en el programa de eltrece se la escucha gritar, con fuerza: “Es un robo, era de Moria”.

El reencuentro que emocionó a todos

El reencuentro de Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Georgina Barbarossa y Moria Casán se reencontraron luego de una pelea que se extendió por años. Impulsada por un pedido especial de Santiago del Moro, ambas subieron al escenario con Carmen Barbieri y se dieron un afectuoso abrazo mientras todos en el salón aplaudían de pie. Esta mañana, tanto Casán como Barbarossa contaron el detrás de escena de esa reconciliación en vivo.

Luego de repasar las imágenes, Moria negó que en ese gesto haya habido hipocresía y resaltó la gran carrera y la trayectoria de sus colegas. “Mujeres del espectáculo como las que subimos ayer al escenario no hay muchas”, sentenció. Cuando le preguntaron qué le dijo Barbarossa en el oído, confesó: “Sentí que se emocionó cuando la abrazaba. Me parece que en un momento nos dijimos las dos algo como ‘te quiero’ y yo le dije ‘sorry si te lastimé’”. “Cuando nos abrazamos sentí que estaba conmovida. Me pareció muy frágil. Hacía tanto tiempo que no me abrazaba con ella. Para mi fue verdadero. Yo me sentí muy bien. No lo sentí forzado”, completó.

La foto que logró Santiago del Moro: Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri

Por su parte, Barbarossa también habló del reencuentro con Moria en su programa. Fue Pia Shaw quien le contó, en vivo, que Casán había confiado que le pidió perdón. “Me dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro y te quiero mucho’”, recordó la actriz por su parte, visiblemente emocionada. “Me conmovió. Le dije ‘me vas a hacer llorar’ y fue cuando me dijo ‘si querés llorar, llorá’. Y ahí desdramatizamos un poquito”, sumó, y aseguró que para ella fue un lindo momento, fundamentalmente para ellas dos.