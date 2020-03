Luciana Salazar estalló luego de que la vincularan con un importante empresario

La conductora utilizó sus redes para responder. Fuente: Instagram. Crédito: Instagram

5 de marzo de 2020 • 13:49

Luego de descartar un nuevo romance con el economista Martín Redrado , Luciana Salazar estalló al escuchar que se la estaba involucrando amorosamente con un empresario.

En el programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Yanina Latorre aseguró que Luli estaba en pareja con Marcelo Aun , un empresario de Zárate quien la habría ayudado con los trámites por el nacimiento de Matilda.

"Él es divorciado, tiene dos hijas que la aceptan a ella. Antes de blanquear con Luli estaba en pareja con una chica que, ahora, estaría muy enojada con ella", comentó Latorre que afirma que el empresario "está muerto con ella".

Sin perder tiempo, la modelo y cantante utilizó su cuenta de Twitter para responder: "Jaaaaaa me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. Frío frío todoooo!".