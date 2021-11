La reflexión a flor de piel de Darío Barassi antes de cumplir 38 años: “Mi mujer y mi hija son mis salvavidas”

Profundo y reflexivo. Así está Darío Barassi en las últimas horas con 37 años. Y es que el conductor, que está por cumplir años, decidió compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales que acompañó con una foto junto a su hija Emilia en el estudio de 100 argentinos dicen (eltrece). El humorista aprovechó además para hablar de su familia y agradecerle a su producción por el trabajo diario durante los meses más difíciles de la pandemia.

“Nueva foto preferida, y la elijo para despedir los 37. Año pandémico, intenso, complejo y bisagra. Como a todo el mundo, me costó este último año. Pero, afortunado yo, tuve dos salvavidas invencibles”, expresó el conductor en su cuenta de Instagram y acompañó el texto con una foto donde se lo ve en el estudio de televisión con su hija Emilia a upa.

El emotivo mensaje de Darío Barassi en la víspera de su cumpleaños (Crédito: Captura Instagram/@DaríoBarassi)

El presentador habló del ciclo que tienen a cargo y reconoció que durante años se negó a la posibilidad de conducir. Sin embargo en 2020, en plena pandemia, estaba sin trabajo y al recibir la propuesta de eltrece no lo dudó y aceptó hacer una prueba.

Darío Barassi no pierde una oportunidad para expresar en redes sociales su amor por su mujer y su hija (Crédito: Instagram/@DarioBarassi)

Barassi contó que, aunque no estaba muy convencido, se presentó al casting y todo se dio de forma muy natural. “Soy pasional y vocacional. Yo en mi laburo dejo todo o no lo hago... Estaba sin trabajo y el encierro propio y mundial me estaba volviendo loco”, expresó.

En ese sentido, recordó cómo fueron los primeros programas de 100 argentinos dicen: “Patinaba por el estudio, me sentía ligero —difícil—, jugaba, me entregaba, me divertía y lo dominaba. Por suerte me eligieron y acá estamos”.

Darío Barassi agradeció a su equipo de trabajo en100 argentinos dicen (eltrece) (Crédito: Captura eltrece)

Después de referirse al plano laboral, pasó al personal y más precisamente a su familia: “El otro salvavidas, mi hija. La Pipi. El ser humano más exquisito en la Tierra. Brillante, tierna, divertida, lúdica, curiosa, segura y bella. Nadie me mira así. Nada en el mundo me genera más que esos 15 kilos de persona. Me atraviesa, me ilumina, me modifica. Por ella, todo. Es mi persona favorita”.

La producción del programa decidió celebrar el cumpleaños del humorista llevando al estudio a su esposa Lucía Gómez Centurión, a Emilia, a su madre y a su hermano. “Cayeron de sorpresa y yo viví el mejor momento de mi vida. Un nivel de felicidad y de sentirme realizado como nunca antes”, describió Barassi al hablar de la escena que saldrá al aire este viernes. “Chau 37. Con este equipo del que te hablé me voy a llevar puesto el mundo. 38... ¡Allá vamos!”, concluyó.