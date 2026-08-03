Gabriel Corrado y la decisión de sus tres hijos de vivir fuera de la Argentina: “Hay un vacío muy grande cuando se van”

El actor Gabriel Corrado pasó por los estudios de Con todo respeto (Canal 9), el programa que conduce Andrea Rincón. En una extensa entrevista, el famoso galán de las telenovelas hizo un recorrido de su trayectoria y puntualizó sobre sus tres hijos, quienes se formaron académicamente en la Argentina y emigraron a otros países para continuar con su vida laboral.

Gabriel Corrado habló del presente de sus hijos

Lucas (35), Lucía (33) y Clara (27), asentados en Ámsterdam, Hamburgo y Nueva York, respectivamente, decidieron buscar otros rumbos para su vida y eso llevó a que Corrado y su esposa, Costanza Feraud, se adapten a una vida con sus seres queridos lejos de casa.

Ante la consulta de Rincón sobre cómo asimiló tal impacto, el actor destacó los valores que le inculcaron y cómo la tecnología ayudó para poder tener un diálogo fluido a pesar de la distancia. Igualmente, reconció: “Hay un vacío muy grande cuando un hijo se va”.

Lucas, Lucía y Clara emigraron al exterior en su adolescencia

Sin embargo, destacó: “El hecho de estar conectados por videollamada ayuda. Nosotros les hemos dado muchas herramientas. Siento que los hemos educado bien. O sea que tienen herramientas como para estar en cualquier lugar del mundo sabiendo manejarse”.

A su vez, agregó: “El hecho de haberlos formado en una familia con amor, con cariño, no haberlos dejado solos. Cuando yo me fui de viaje, yo no me fui solo. Yo me fui con mi familia”.

“Creo que nuestros hijos, más que de cosas que les dijimos, lo vieron, lo sintieron, de cómo se maneja nuestra familia. Y nuestra familia se maneja así, tiene códigos”, recalcó Corrado sobre las enseñanzas que recibieron Lucas, Lucía y Clara para manejarse en la vida.

Gabriel Corrado con su familia

Lucas, el mayor de los tres hermanos, tuvo una breve experiencia como actor en la telenovela Por amarte así y luego decidió tomar un rumbo más vinculado al cuidado del planeta. Hoy en día se desempeña como economista -se recibió en la Universidad Di Tella- y es emprendedor en Ámsterdam.

Lucía, de 33, vive en Alemania y trabaja como productora audiovisual. Por último, Clara, instalada en los Estados Unidos, se encuentra a cargo de una agencia de turismo y continúa relacionada con el ambiente artístico de la actuación.

Gabriel Corrado habló sobre su rol como galán

Por otra parte, Corrado se refirió al mote de galán que recibió por parte del público. “Uno nace galán. Siempre me salió espontáneamente esto de mirar a una chica y decirle lo que me pasaba, era peor guardárselo”, destacó ante la mirada de Andrea Rincón.

Por último, profundizó sobre ese concepto: “En la ficción profesionalicé lo de ser un galán. Fue una etapa muy linda de mi vida. Una historia de amor, no importa de qué edad, siempre paga y es universal. A mí me conocen en un montón de países por hacer telenovelas”.