La repudiable confesión de Agustín de Gran Hermano que desató una ola de críticas en las redes: “Lo tendrían que denunciar”

En tan solo un día, Agustín Guardis se ganó el repudio de toda la audiencia de Gran Hermano (Telefe) por sus polémicas declaraciones. El concursante platense confesó a sus compañeros un delito dentro de la casa más famosa del país y desató una ola de críticas en las redes sociales, que tildaron su actitud de “nefasta” e “indefendible”. Además, hizo un desagradable comentario sobre Lali Espósito y el consentimiento sexual.

“Tengo un drive guardado. Así que, si se mandan algún moco, yo hago así en el drive, abro la carpetita y empiezo...”, señaló el platense, con un silbido y un gesto amenazante que dio a entender que difundiría las imágenes de mujeres que le compartieron en privado instantáneas íntimas. Y agregó: “De las que no tengo [fotos] es de mis ex. Nada guardado”.

Agustín Guardis confesó un delito dentro de la casa más famosa del país.

En la conversación, estaban presentes Maxi, Marcos y Alexis. Este último se sumó a la opinión de Agustín: “Yo debo tener 25 o 30 fotos de las pibas así, que me mandan. Así al pedo, nomás. Tengo una carpetita”, adhirió. Por su parte, Maxi apuntó: “En la vida pasé una foto” y aseguró que las ha borrado todas.

Una tuitera denunció las declaraciones de Agustín. Twitter: @Sor1178

Los usuarios de las redes sociales apuntaron contra las declaraciones del concursante platense. “Agustín acaba de decir que tiene en drive una carpeta con todas las nudes que le mandaron las chicas para usarlas por si ellas se mandan alguna. ¿Así o más nefasto? Lo tendrían que denunciar”, expresó @Sor1178, quien compartió el clip en Twitter y acumuló más de 19 mil likes.

“Me considero el defensor número uno de Agus, pero esta sí es indefendible. Usar las fotos que le mandan para chantajear, nunca. Es algo personal y siempre se tienen que quedar ahí, termine como termine la situación”, destacó otro. Un tercero apuntó: “La última semana de Agustín es una radiografía del horror: el comentario a Julieta, sobre Lali y el consentimiento, y ahora se le suma esto que no sé ni cómo catalogarlo”.

El repudiable comentario hacia Lali Espósito

El concursante al que apodaron “Frodo”, por su gran parecido físico con este personaje de la ficción, habló de una manera repudiable sobre una compañera de la casa más famosa del país, Julieta Poggio. “Ché, qué buena que está esta piba, loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá. Dios mío, qué ganas de agarrarla así... Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una gua***. Se me están acabando las pulgas. En cualquier momento, la encaro de una, ya fue. Muy respetuoso fui, demasiado. Ya se me está acabando la paciencia. Es hermosa y me calienta que sea así...”, dijo el platense, en presencia del “Conejo”.

El repudiable comentario de Agustín sobre Lali Espósito y el consentimiento sexual.

Además, también se refirió en ese sentido a Lali Espósito. “Qué buena que está. Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, dijo, en referencia al código que implementó la producción del reality sobre el consentimiento previo a mantener relaciones sexuales, mediante el cual los concursantes deben levantar un dedo ante las cámaras para verificar que se encuentran conformes.

“No puedo creer que Agustín haya dicho en vivo que quiere violar a Lali”, reclamó una usuaria de Twitter. “Esto fue intolerable e indefendible, Agustín”, señaló otro. “Fue el límite excedente para dejar de bancarlo”, dijo un tercero.

LA NACION