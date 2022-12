Gran Hermano 2022: la seña que Marcos hace antes de cada comida “en secreto” y que los usuarios descubrieron

escuchar

Poco más de un mes después del inicio de Gran Hermano (Telefe), los fieles televidentes ya decidieron quiénes son sus favoritos y, por ende, a quiénes quieren ver en la final. Marcos es uno de ellos. Al encontrarse en este privilegiado grupo, el veinteañero es protagonista de decenas de videos y fotos que sus fans le dedican en las redes sociales y, en las últimas horas, se viralizó el gesto que realiza cada vez que se sienta a comer.

El gesto de Marcos de Gran Hermano que se hizo viral

De los 18 participantes que entraron a la casa de Gran Hermano (Telefe), Marcos Ginocchio fue una de las mayores sorpresas para la audiencia. En un principio, su personalidad tranquila y callada hizo que lo tildaran de “pasivo” y de aburrido”. Se convirtió así en el foco de las críticas no solo dentro del programa sino también de parte de la audiencia. Sin embargo, con el paso de los días la percepción de los televidentes cambió y hoy en día es uno de los preferidos.

Para demostrar el cariño que sienten por él, sus fans suelen compartir en las redes sociales diversos fragmentos de su vida dentro de la casa. Desde sus largas horas en el gimnasio -celebradas por aquellos que lo ven atractivo- hasta las tiernas actitudes que tiene hacia los compañeros a los que ya considera amigos son solo algunos de los clips que lograron volverse virales desde el debut del reality.

Marcos es uno de los preferidos de los fans de Gran Hermano (Captura video)

En las últimas horas, hubo una publicación en particular que logró captar la atención de más de uno: el gesto que Marcos realiza cada vez que está a punto de comer. Quienes miran la transmisión en vivo que se extiende las 24 horas del día detectaron que el joven salteño suele persignarse (hacerse la señal de la cruz) antes de los almuerzos y las cenas, costumbre propia que tienen las personas católicas para agradecer los alimentos y pedir por aquellos que no tienen acceso a los mismos.

Pero no fue la acción en sí misma la que provocó la ternura de los usuarios, sino el hecho de que parece que Marcos lo hace con gran disimulo, casi a escondidas. La conclusión a la que llegaron algunos es que, al ser una persona de carácter reservado y algo tímido, esta actitud es para evitar comentarios o burlas de parte de sus compañeros.

Marcos se hace la señal de la cruz cada vez que va a comer captura de video

No obstante, cabe destacar que el hermanito fue desde el comienzo muy transparente en cuanto a sus creencias religiosas. Durante su presentación previa a entrar a la casa, expresó: “Creo mucho en Dios y en la Virgen de Salta, y voy todos los domingos a misa con mi papá”.

Y agregó: “No me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo vivo para mí y no para los demás. Siento que voy a aportar mucho en la casa. Soy muy auténtico; al que le gusta bien y al que no, también”.

Asimismo, tiene una estampita de la Virgen puesta en la cabecera de su cama y, cuando se salvó de la eliminación tras ser nominado la primera semana, corrió a darle un beso en forma de agradecimiento gesto que, como era de esperarse, también se volvió viral.

