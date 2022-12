La inesperada crítica de Mirtha Legrand que descolocó a la producción de su programa: “No son muy lindas, ¿no?”

escuchar

Como cada sábado, Mirtha Legrand encabezó la mesaza de la pantalla de eltrece en al frente de su programa, La noche de Mirtha. Aunque en esta ocasión, la famosa conductora, que presentó su vestido verde como tradición en cada edición, percibió un detalle en su mesa que no le agradó y lo expresó ante toda la producción y los espectadores. “No son muy lindas, ¿no?”, señaló.

Previo al espacio que Legrand concede todas las semanas en su “mesaza”, donde los invitados comparten anécdotas, historias de vida y proyectos actuales y futuros mediante una cena, la presentadora se percató de un detalle que no le convenció en su mesa. “Ay, estas florcitas. ¿Qué son estas flores, chicos?”, indagó Legrand, en referencia al equipo de producción.

Mirtha Legrand expresó su desagrado por unas flores en su escritorio.

Sobre su mesa, se posaba un jarrón transparente con detalles florales en tonos rosado, violeta y blanco, que no convencieron al gusto de la conductora. “No son muy lindas, ¿no?”, sentenció. Pero también agradeció el gesto. “Bueno, pero ahí va. Muchas gracias. Gracias por haber adornado mi escritorio”, apuntó. Y agregó, sobre otro ramo más grande que estaba unos centímetros más allá: “¡Y estas son lindas! Y estas fotos, preciosas las dos”.

En esta edición, la diva recibió como invitados a los integrantes del dúo Pimpinela, Joaquín y Lucía Galán; el economista y político Javier Milei; la actriz Fátima Florez; el analista político Jorge Giacobbe; y la intérprete Fernanda Callejón.

Su divertido enojo con Ludovica Squirru

Hace poco menos de un mes, la conductora protagonizó un momento divertido al evidenciar su enojo con una de las invitadas a su mesaza, Ludovica Squirru. La astróloga asistió como invitada durante la edición del 7 de diciembre, junto a la modelo Nicole Neumann, el periodista Diego Sehinkman, la presentadora televisiva Susana Rocasalvo y el diputado nacional José Luis Espert.

La autora del libro Horóscopo Chino 2023 contó su historia ante los asistentes en la mesa y el periodista Sehinkman apuntó a su niñez al comentar que su papá quería que ella fuera física nuclear. Al instante, la histórica conductora aseguró que el progenitor de la experta era embajador. Sin embargo, Ludovica corrigió a Legrand: “Fue cónsul”.

El enojo de Mirtha Legrand con Ludovica en la mesa: "Nunca corrijas a una condutora"

Pero Legrand, con su habitual carácter y simpatía, no dejó pasar el momento y sentenció, en un tono divertido: “Nunca corrijas a una conductora. Vos déjalo pasar”. Un comentario que provocó la carcajada de todos los invitados a la mesaza, incluso de la propia Squirru, que puntualizó: “Mi papá fue el primer embajador argentino en China, junto al doctor Arce”.

Además, trajo un recuerdo a la mesa sobre cuál fue su momento que ofició el salto a la fama: “Me hice conocida con Tato Bores, fue como un boom. Me acuerdo de que la primera vez que vine a tu programa fue en 1980″, señaló a la conductora. Y expresó: “Estaba emocionadísima. Era como ir a la luna”.

Y relató: “Todavía tengo el recuerdo de cuándo leí el libro Alicia en el país de las maravillas y eso me marcó para toda la vida. Yo era rara desde chiquita, no entraba muchos en los arquetipos de Freud, pero me identifiqué tanto con Alicia y a partir de ahí no quise cumplir con los mandatos familiares de casarme con alguien aburrido. Quería ser libre y viajar”.

LA NACION