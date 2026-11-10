La revelación de Brad Pitt sobre la actriz que lo encandiló en sus inicios: “Es la mujer más hermosa de la historia del cine”

No fue hasta 1991, con el papel secundario como J.D. en la película Thelma & Louise, que Brad Pitt se convirtió en uno de los actores más buscados de Hollywood. Hasta ese entonces, muchos creían que aquel joven de 27 años solo era una cara bonita; sin embargo, junto a Geena Davis y Susan Sarandon demostró lo contrario. Así fue que, en medio de esa exposición mediática, se animó a decir quién era para él la actriz más hermosa de todos los tiempos.

En 1996, el actor estadounidense dialogó con la revista Tiger Beat y contó que para él la mujer más linda del cine era Dianne Wiest. “Cuando mirás a alguien, ¿te quedás solo con su apariencia? Es apenas una primera impresión. Después está esa persona cuyo físico no te llama la atención, pero charlás con ella y de repente se convierte en lo más hermoso del mundo”, expresó.

Dianne Weist, una de las grandes actrices de Hollywood SEACIA PAVAO/NETFLIX © 2021

Y añadió: “Los mejores actores no son los que están considerados símbolos por su atractivo. Te diré quién es mi actriz favorita: Dianne Wiest. Para mí, ella es la mujer más hermosa de la historia del cine”.

En aquella entrevista también se sinceró sobre cuál era para él el actor más destacado de la industria. “Conozco muy pocos hombres a quienes admirar… Por eso aprecio las películas antiguas, porque muestran a un hombre defendiendo sus principios. Como Robert Redford. Él representaba el tipo de hombre que los hombres querían ser y el tipo de hombre que las mujeres querían que fueran los hombres”, indicó.

Dianne Weist protagonizó grandes títulos Patrick Harbron - Disney

Ganadora de dos premios Oscar, Wiest es una de las actrices de reparto más respetadas y camaleónicas del cine y la televisión estadounidense. Además, es la musa indiscutible de Woody Allen, con quien ganó dos premios Oscar bajo su dirección.

La actriz de 78 años es el rostro entrañable y maternal de grandes clásicos cinematográficos como la bondadosa Peg Boggs en Edward Scissorhands (El joven manos de tijera), la madre protectora en The Lost Boys (Generación perdida) y la tía Jet en Practical Magic (Hechizo de amor). Además de sus éxitos en el cine, también recibió dos premios Emmy y un Globo de Oro.

Sin embargo, Wiest no es la única intérprete a la que siempre admiró. En una aparición de 2025 en el pódcast New Heights, junto a los hermanos Jason y Travis Kelce, rememoró el momento exacto en que compartió elenco con Geena Davis y Susan Sarandon, protagonistas de la emblemática cinta Thelma y Louise, y lo que sintió en su primer encuentro.

Sarandon y Davis junto a Brad Pitt

“Geena fue muy dulce, amable y delicada; esa escena de amor, creo, duró dos días de rodaje y ella cuidó de mí”, relató el protagonista de Troya.

Brad Pitt y Geena Davis, en una escena de Thelma y Louise

El respeto fue mutuo. Susan Sarandon, en declaraciones recogidas por el medio Extra en 2021, recordó que lo que más le llamó la atención de aquel joven Brad no fue solo su apariencia física, sino su capacidad actoral: “Cuando vi la película, lo que realmente me impresionó, además de su buena apariencia y gran cuerpo, fue su sentido del humor porque hizo que ese personaje fuera más interesante, algo que ni siquiera estaba en el guion”.