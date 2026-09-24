Susan Sarandon fue detenida en Nueva York durante una protesta contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

La actriz estadounidense Susan Sarandon resultó detenida este jueves por la policía en Nueva York, mientras participaba de una manifestación contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Durante la protesta, convocada por la organización Jewish Voice for Peace, Sarandon llevó una remera con el lema “Financien personas, no bombas” CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Mientras el líder israelí participaba en la Asamblea General de la ONU, la actriz estadounidense se encontraba junto a un grupo de activistas participando de la manifestación organizada por Jewish Voice for Peace. La actriz Hannah Einbinder, de la serie Hacks, también fue detenida por las autoridades bajo las mismas circunstancias.

En la imagen, se puede ver a la actriz Hannah Einbinder siendo también detenida por la policía de Nueva York Madison Swart - FR172414 AP

Tras el episodio, la policía de Nueva York no respondió de inmediato a las consultas de la prensa sobre estas detenciones. Según trascendió, los manifestantes expusieron pancartas con lemas como “Dejen de armar a Israel” y “Finalicen con el genocidio” y participaron en una sentada mientras Netanyahu pronunciaba su discurso en la ONU. Los manifestantes, incluida Sarandon, vistieron remeras con la consigna “Financien personas, no bombas”.

Los manifestantes, incluida Sarandon, vistieron remeras con la consigna: “Financien personas, no bombas” CHARLY TRIBALLEAU - AFP

No es la primera vez que la protagonista de Thelma y Louise se manifiesta en contra de la guerra que libra Israel en Gaza, postura que, según ha reconocido públicamente, le ha hecho perder contratos. “Recientemente me han quitado papeles en películas porque hay agencias que le siguen diciendo a la gente que no me contraten”, declaró este año, durante su paso por el Festival de Cine de Venecia. “Pero así es la estructura de poder. Creo que entre la gente, sin duda a nivel internacional me siento bienvenida”.

Una mujer de armas tomar

Sarandon suele mostrarse públicamente en solidaridad a diversas causas. En los últimos años, además de apoyar la huelga de guionistas y la de los mineros, estuvo involucrada en otras manifestaciones políticas: a finales de junio de 2018 fue detenida por manifestarse en contra de las políticas de inmigración del entonces presidente estadounidense Donald Trump. En aquella ocasión, la actriz se unió a cientos de mujeres para pedir que los niños que fueron separados de sus padres al ingresar al país, vuelvan con sus progenitores.

El reclamo culminó con una sentada en el edificio del Senado, en donde aquellas personas que participaron se envolvieron en mantas de aluminio, las mismas que habían aparecido en las fotos de los niños detenidos en los diferentes centros. Después de compartir con sus seguidores vía Twitter el minuto a minuto de la protesta, incentivando a otros a que se unieran, Sarandon anunció que había sido detenida.

“Arrestada. Manténganse fuertes. Sigan peleando. Las mujeres no obedecen”, escribió en su cuenta. Tres horas después de publicar el mensaje, la actriz volvió a aparecer en redes sociales. “Poderosa y hermosa acción con cientos de mujeres demandando la reunificación de las familias separadas por las políticas inmorales. Así es como se ve la democracia”, escribió. En esa ocasión, también republicó un tuit en donde se anunciaba que 630 mujeres envueltas en mantas de aluminio habían sido detenidas.

Susan Sarandon marches with writers in New York,

on the second day of the WGA strike... pic.twitter.com/ZqYI4FQA3G — EdwardMO 🌻 (@EdwardHMO) May 4, 2023

Las políticas migratorias de Trump, que implicaban cero tolerancia, resultaron con 2300 niños separados de sus padres. Pero, después de la presión social, Trump firmó una orden para revertir estos hechos, obligando a que las familias permanezcan juntas. Un mes después de aquella acción, Sarandon se sumaría en el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, pidiéndole expresamente a los senadores la sanción. “La criminalización del aborto no evita que las mujeres se realicen uno; solo las empuja a recurrir a lugares poco seguros y clandestinos. Senadores argentinos, el mundo los está mirando: ¡denle a las mujeres el derecho a decidir!”, escribió utilizando hashtags en español como #AbortoLegalYa #SenadoresQueSeaLey.