La revelación de Ingrid Grudke sobre la maternidad: “Ahora lo puedo decir sin sentirme juzgada”

Ingrid Grudke apostó por una gran transformación personal de la mano del ejercicio y la buena alimentación. Además de su reciente pasión por el fisiculturismo, la modelo contó que disfruta de la convivencia con su novio, el empresario Martín Colantonio, en la provincia de Misiones. En este sentido, reveló que no tiene planeado ser mamá y se sinceró: “Ahora lo puedo decir sin sentirme juzgada”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Grudke habló a corazón abierto sobre su feliz presente. “A los 18 años me fui de casa, con el permiso de mis padres, para trabajar en Barcelona; siempre fui muy autónoma e independiente; y he tenido parejas por mucho tiempo pero fui muy libre de hacer todo para realizarme, aunque suene egoísta”, dijo en un comienzo.

La periodista Belén Canonico le consultó sobre sus deseos de convertirse en madre, y la modelo de 45 años reconoció que no está en sus planes: “Como mujer me siento feliz, realizada en un montón de cosas... antes no podía decir que no tengo ganas de ser mamá, porque era muy fuerte”. Y agregó: “Ahora lo puedo decir con más tranquilidad, sin sentirme juzgada, pero hace veinte años escuchaba las conversaciones de mis amigas y decía: ‘Está bueno, algún día me voy a casar y tener hijos’”.

Indrig Grudke y su novio, el empresario Martín Colantonio Instagram: @ingridgrudke

Luego celebró los cambios culturales que tuvieron lugar en los últimos años, y las distintas familias que cada persona puede formar en su vida. “Ser mamá es un deseo y, si a los 50 me dan ganas, puedo hacerlo sin llevar un bebé en mi vientre; está bueno contarlo, porque hoy cambiaron los conceptos ideales de cómo uno tiene que vivir”, explicó.

Sin tapujos, la modelo aseguró que adora a los niños y no cierra la puerta del todo, pero está muy contenta con los logros que conquistó: “Soy una tía muy presente, y mis amigas me cargan porque los chicos se me pegan. Son almas sinceras, puras y algo les debo generar algo para que se sientan cómodos; yo los amo y me encanta estar cerca de ellos”.

La modelo se está entrenando para participar de una competencia de fisicoculturismo. Fuente: Instagram

“Me gusta ayudar fundaciones y hogares de chicos, de hecho, soy madrina del hogar de Diego Reinhold (Mariposa) que necesita que la gente colabore”, sentenció. Sobre el final confesó que está conviviendo con su pareja desde el año pasado, cuando estalló la pandemia de coronavirus: “Él es de Mar del Plata y estábamos acostumbrados a ir y venir, pero decidió acompañarme en Misiones, así que Martín es mi familia y nos llevamos súper bien en todo sentido”.

LA NACION