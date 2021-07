El comentario sin filtro de Soledad Pastorutti sobre los Montaner durante un corte de La Voz Argentina: “Ni las manos se lavan”

El domingo mostraron un divertido momento del backstage en La Voz Argentina (Telefe). Además de las audiciones de los participantes algunas veces se transmiten los entretelones del exitoso programa, y en esta ocasión Soledad Pastorutti fue la protagonista. La cantante desafió a los Montaner y cronometró el tiempo que tardaron en ir al baño. Entre risas, la conversación terminó con un reclamo sin filtro: “¡Ni las manos se lavan!”.

El detrás de escena del reality de canto logra capturar la atención, y esta no fue la excepción. Mientras le colocaban el micrófono a Lali Espósito, la dupla Mau y Ricky pidió aprovechar esos segundos para ir al baño. “Si la producción nos da permiso podemos ir a hacer pichí ahora”, anticiparon, mientras se escuchaban algunas risas de fondo.

Ricardo Montaner se sumó y también se retiró. Los tres prometieron volver en 30 segundos, y Pastorutti se mostró incrédula: “A ver, voy a poner el cronómetro”. Mientras el tiempo pasaba la artista comentó que le parecía muy poco tiempo, y lanzó un mordaz comentario: “Ya está, ¡ni las manos se lavan!”.

Soledad Pastorutti desafió a Los Montaner cuando se fueron al baño en vivo - Fuente: Telefe

Recién al minuto 1.15 volvió Ricky Montaner, y La Sole le reclamó: “Menos mal que eran treinta segundos, te pasaste de un minuto”. El cantante se excusó en las dificultades que tuvo y aseguró: “Les digo una vaina, es que el problema fue que el chorro fue como de 45 segundos; y también los escuchaba en el auricular hablando y no me podía concentrar”.

Al minuto y medio llegó su hermano, Mau Montaner, y el último en aparecer fue su padre, quien estuvo atento a los comentarios y se animó a hacer otra broma. Luego de estrechar su mano con la cantante le dijo en tono jocoso: “Soledad, tú sí que eres de nuestro equipo, y no me pude lavar las manos, pero quería decírtelo”. Después aclaró que no era cierto y se fundieron en carcajadas.

LA NACION