escuchar

Las producciones del género dramático con tramas adolescentes suelen tener un gran recibimiento entre los suscriptores del streaming. En Netflix, los espectadores pueden elegir entre los inquietantes mensajes de Gossip Girl (2007), las aventuras en Sex Education (2019), la lucha contra el estigma de la salud mental en 13 Reasons Why (2017) o las preocupaciones de Riverdale (2017). Pero, si te gustó Élite, no te podés perder la nueva serie que aterrizó en la N roja recientemente y que consagró un gran éxito a nivel mundial.

Los misterios que rodearon al colegio de Las Encinas cautivaron a los espectadores durante un total de siete temporadas. Élite aterrizó en Netflix en 2018 y consagró un gran éxito de la mano de actores y actrices como Ester Expósito, Omar Ayuso, Valentina Zenere o Arón Piper. En los últimos días, llegó al gigante de streaming una serie que todos compararon con la creación de Carlos Montero y Darío Madrona.

Élite 7 llega en octubre a Netflix con nuevo elenco (Fuente: Netflix)

Se trató de Mar de fondo (Knokke off, por su título original), una serie de 10 capítulos de poco más de media hora cada uno, que aterrizó en Netflix el 7 de diciembre y, en pocos días, escaló a los puestos más altos de la plataforma. La producción se situó como número dos en la Argentina y se coló en el ranking a nivel mundial por segunda semana consecutiva, con casi tres millones y medio de reproducciones.

Dirigida y creada por Anthony Van Biervliet, Mar de fondo abordó el día a día de un grupo de adolescentes durante el verano en la costa de Bélgica. Rodeados por la riqueza, los amigos deberán enfrentarse a los obstáculos que conlleva la vida adulta, los roces en los vínculos de amistad, las relaciones amorosas y las expectativas sociales. Además, al igual que en las series previamente mencionadas, se tratarán temas como la salud mental o el consumo de drogas.

Mar de fondo se estrenó el 7 de diciembre Netflix

La trama se enfocó principalmente en un adolescente que viaja a la ciudad junto a su madre, con el objetivo de averiguar qué sucedió realmente tras la desaparición de un familiar; compaginado con la historia de amor de Louise y Alex. A través de cada episodio, los espectadores podrán ver el avance de cada personaje y cómo evoluciona a raíz de sus propias experiencias, para sentirse identificado o, simplemente, disfrutar de la secuencia de las cosas.

¿Contará con segunda temporada?

El elenco de Mar de fondo fue conformado por Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Eliyha Altena, Manouk Pluis, Ayana Doucouré, Kes Bakker, Jef Hellemans y Emma Moortgat; entre otros. Tras el flamante éxito que conformó la primera entrega, los espectadores se preguntaron si Netflix contará con una segunda temporada.

“Me puse a ver Mar de fondo para distraerme y ya no puedo parar”, comentó una usuaria de X (ex Twitter). La red social se inundó de consultas acerca de si la exitosa serie contaría con una segunda entrega. Aunque el gigante de streaming no lo confirmó de manera oficial, desde la página de What’s on Netflix advirtieron que la producción tendría su continuación con más capítulos y más intriga.