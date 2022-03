De Uruguay al mundo: brilló en el Cantando 2020, triunfó en Disney y ahora prepara su primer disco solista

A medida que el público -compuesto principalmente por madres, padres y abuelos orgullosos- se acomoda en los asientos que el colegio dispuso en frente del escenario, los nervios empiezan a invadir al elenco de niños actores que están a punto de presentarse en el acto de fin de año. Todos sucumben ante el estrés. Todos menos uno. Pablo Turturiello, quien no supera los 6 años, se acomoda el disfraz de cactus (”Me acuerdo porque tengo una fotito con la planta en la cabeza”), se para firme con el micrófono en la mano y mira a la humilde audiencia. En ese momento, llega la epifanía que definirá el resto de su vida: el escenario es su lugar en el mundo. “Ni siquiera era ‘yo quiero estar ahí’, era ‘yo tengo que estar ahí’, dice en diálogo con LA NACIÓN, con un tono de voz que no deja lugar a dudas. Inmediatamente después, se anotó en clases de teatro. Ese fue el inicio de una carrera que crecería a pasos agigantados hasta hoy que, con 23 años, protagoniza varios musicales y cumple un rol esencial en dos producciones de Disney+.

Pablo Turturiello junto a su familia (Crédito: Pablo Turturiello)

Pablo nació en Uruguay dentro de una familia que, a pesar de haber sido formada por dos contadores -profesionales con fama de estructurados y poco flexibles- estuvo atravesada por el arte. Creció rodeado por los instrumentos de sus tíos por lo que, en su tierna infancia, la música estuvo presente. “Desde chico tenía facilidad para harmonizar”, recuerda, tras relatar la paz que sentía cuando su abuela le cantaba canciones de María Elena Walsh antes de dormir la siesta.

Fue cuestión de tiempo para que el arte dejara de ser un hobby y se convirtiera en una aspiración laboral. Tenía apenas quince años cuando se anotó en el reality show uruguayo Yo me llamo (Teledoce), que invitaba a los concursantes a imitar a su artista preferido. Ese fue el primer contacto que tuvo con las luces, las cámaras y la vorágine del espectáculo. El hambre voraz por el éxito no se sació fácilmente y, luego de esa participación, fue por más.

“Soy muy capricorniano”, dice y levanta las manos como quien se absuelve de toda responsabilidad. Para aquellos que no saben de astrología, ese signo es popularmente conocido por su obsesión con lo laboral y por su insaciable ambición. A lo largo de la charla, el zodiaco aparece en repetidas ocasiones, quizás como un vicio de las nuevas generaciones de explicar sus actitudes a través de las estrellas.

"Cuando estoy en el escenario me siento poderoso", reveló (Crédito: Pablo Turturiello)

Luego de estar en el reality, integró múltiples musicales, viajó a Nueva York para estudiar actuación, volvió a Uruguay, se mudó a Buenos Aires. Una vez instalado, pasó por el Cantando 2020 (eltrece), grabó dos producciones para Disney+ y produjo sus primeras canciones como solista.

De la mano de Marcelo Tinelli y su productora La Flia, Pablo debutó en la televisión argentina en el escenario del Cantando 2020. Allí cumplió el rol de partener de Floppy Tesouro. Además de acompañar con su talento a la modelo, compartió minutos al aire junto a figuras como Moria Casán y Nacha Guevara, a quienes mencionó especialmente porque “las ama”, y pudo darse cuenta que, detrás de las cámaras, son personas comunes y corrientes.

Pablo Turturiello debutó en la televisión argentina en el Cantando 2020 (Crédito: eltrece) Ana Gencarelli

Luego de realizar ese breve resumen sobre su carrera, es esencial revelar un poco más sobre la vida personal del personaje de esta historia. Porque sí, su pasión por el arte permanecía latente, pero no siempre tuvo la determinación y la confianza para lanzarse de lleno.

Una adolescencia complicada y el objetivo claro de superar sus miedos

Uno lo ve a Pablo sentado con la cabeza alta y, desde su forma de hablar hasta las gesticulaciones que acompañan cada palabra, todo su ser exuda confianza. Sabe lo que quiere y qué tiene que hacer para alcanzarlo. Pero, no mucho tiempo atrás, en ese lugar se sentó un adolescente con un deseo ferviente de crear y compartir su arte y a quien sus compañeros torturaban constantemente por eso.

Los adolescentes son crueles, en especial cuando alguien se destaca. Para bien o para mal, él no cumplía los estándares que el tirano grupo de púberes había definido como el correcto y eso le merecía la condena social. Frente a las críticas y las burlas, la actuación se convirtió en la armadura perfecta.

“El teatro musical me daba una mascara. Porque lo que yo hacía, lo que cantaba y lo que decía, estaba resguardado por el nombre de un personaje. No era Pablo. Entonces, si me llegaban a atacar o criticar -que lo han hecho por cantar- yo no me hacia cargo”, reflexiona. Superar ese dolor y el miedo a destacarse no fue tarea fácil, pero lo logró. “Ahora me animo a decir las cosas con mi nombre y esa creo que es la diferencia. Es madurar”.

Quitarse “la máscara”, buscar un estilo y crear un álbum desde cero

“Animate, hacé tus canciones”, se dijo a sí mismo un día y así pegó el salto desde los escenarios hacia el estudio de grabación. Después de mucho trabajo y determinación -bajo al nombre artístico TURTU- sacó “Vivir sin vos” y, a las semanas, “Estuve bien (o mal)”. Con estéticas tanto visuales como sonoras muy distintas pero vinculadas por un inconfundible ritmo pop, ambas transmiten la visión de un artista que no le tiene miedo a jugar, a divertirse ni a mostrarse tal cual es.

Vivir sin vos- Pablo Turturiello

—Son dos temas muy diferentes, ¿Qué podemos esperar del álbum?

—Lo que hay que esperarse de este álbum es una mezcla de cualquier cosa. Es mi momento de probar porque es mi primer acercamiento a la música, así que estoy como un niño tocando todos los botones, probando sonidos y tratando hacer de todo.

— ¿A dónde apuntás musicalmente?

—Quiero mantenerme en el pop porque tiene algo muy ingenioso. Lograr que las melodías o los mensajes lleguen a las masas y que queden en el inconsciente, esa es la magia del pop. La idea es poder mantener eso, pero quiero probar y encontrarme.

Dentro de su arte, la melodía y la letra no son lo único que se destaca. La estética tiene una gran impronta, desde su feed en Instagram hasta cada detalle de sus videos musicales, todo tiene una evidente carga visual. Cada fondo, atuendo, peinado y accesorio tiene una razón de ser. No hay ni un mínimo detalle librado al azar.

En su primer -y, por ahora, único- videoclip, la suavidad y la feminidad (al menos lo que socialmente se puede considerar femenino) son los ingredientes principales. Pero Pablo no piensa en términos binarios y se muestra casi confundido cuando se le pregunta si busca desafiar el género. “No lo pensé desde el ‘voy a mostrar ese lado mío’. No me lo planteo mucho, sino que lo vivo como soy. Si salgo y me pongo un top ajustado o si bailo de forma sensual o femenina, lo voy a hacer también en el video. No está definida esa línea de qué mensaje quiero dar ni como me quiero proponer cómo artista, sino simplemente como soy yo”, dice, lisa y llanamente.

El sueño de llegar Disney, tachar los ítems de una lista y los anhelos más grandes

A mediados del 2022, en Disney + estarán disponibles Freeks, los capítulos de una serie latinoamericana de misterio que mezcla el rock con un fuerte mensaje de superación, y Mr Gardel, un film que recrea el supuesto encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra en la década del ‘30. Ambas obras tienen dos cosas en común: son musicales y cuentan con la presencia de Pablo Turturiello.

Pablo Turturiello como Frank Sinatra en Mr Gardel (Crédito: Disney+)

Como la mayoría de los niños nacidos a finales de los ‘90, creció acompañado de los famosos musicales de Disney. Camp Rock, Lemonade Mouth y High School Musical son solo algunos de los títulos del gigante del cine que lograron convertirse en un ícono para toda una generación. Pero, a diferencia de muchos fans, él tenía claro que quería convertirse en parte de esos elencos a los que tanto admiraba.

“En quinto año de la secundaria tuve una profesora de filosofía”, empieza a relatar y aclara que sí, tiene que ver con su trabajo en Disney, solo hay que escuchar toda la historia. “Nos hizo hacer una lista de cinco cosas que queríamos cumplir antes de lo treinta. Para mi, una de ellas era formar parte de ese universo. Fue literalmente un sueño hecho realidad”, continúa.

Turturiello es ambicioso. Él mismo lo dijo, pero tampoco hacía falta, se le nota. Es de esperarse que cumplir uno de sus sueños no haya sido suficiente, debe haber más en esa lista que de seguro creció con el paso de los años ¿Cuáles son?

Uno de sus sueños es continuar su carrera en el cine (Crédito: Pablo Turturiello)

Fija la mirada en un horizonte inexistente, como en esas escenas de Hollywood en donde el protagonista comienza a ver claramente su futuro a medida que cobra vida en la pantalla para que la audiencia también pueda ser parte de esa fantasía, y asevera: “Almodóvar. Yo quiero estar en una película de Pedro Almodóvar”.

Sin embargo, no solo quiere estar en un film creado y dirigido por el aclamado director español, sino que tiene pensada toda la trama. Con una sonrisa cargada de anhelo, dice -no sin antes disculparse con Cecilia Roth-: “Me imagino mucho una historia en la que ella es mi abuela, yo soy el nieto y nace un conflicto en ese vínculo”.

“Hay dos tipos de artistas. Hay algunos que dejan que las cosas pasen porque pasen y otros que accionan para alcanzar lo que quieren”, dice (Crédito: Pablo Turturiello)

Aunque la escena que creó se desvanece a medida que vuelve a la realidad, el anhelo no desaparece de sus ojos. Porque no importa dónde esté o qué proyecto tenga en frente, es claro que va a hacer todo lo necesario por tachar uno por uno cada ítem de esa lista de objetivos que no deja de alargarse. “Hay dos tipos de artistas, los que dejan que las cosas pasen porque sí y los que accionan para alcanzar lo que quieren”, define. Él, sin dudas, está en el segundo grupo.