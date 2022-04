La película denostada por la crítica que Keanu Reeves protagonizó para evitar ser demandado: “No tuve opción”

Keanu Reeves es una de las personalidades más queridas de Hollywood y gracias a sus películas cosechó miles de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, hay uno de los films en los que hubiese deseado no aparecer jamás, pero no tuvo opción. En una entrevista, el protagonista de Matrix reveló cómo el engaño de un amigo suyo lo llevó a estar al frente de una producción audiovisual que detestó.

La carrera como actor de Keanu comenzó a temprana edad gracias a su padrastro, Paul Aaron, quien trabajaba como director en Broadway. Aunque el vínculo con su madre se terminó, el hombre siguió en contacto con él y lo incentivó a trabajar dentro del mundo teatral. De esta manera, el protagonista de Constantine inició su camino interpretando papeles en películas para televisión, hasta que consiguió su papel en Relaciones Peligrosas, la película de 1988 nominada al Oscar que lo catapultó a la fama internacional.

El actor, de 57 años, reveló a principios del 2000 en una entrevista con el Calgary Sun, según consignó The Guardian, que The Watcher (El Observador) fue la película que nunca tuvo intenciones de realizar. El título, estrenado al comienzo del nuevo milenio, tiene una calificación del 11% en Rotten Tomatoes, el sitio más importante sobre críticas cinematográficas.

The Watcher, la película denostada por la crítica que Keanu Reeves protagonizó obligado

El actor confió que fue engañado para participar en el proyecto. “Nunca encontré el guion interesante, pero un amigo mío falsificó mi firma en el acuerdo. No pude probar que lo hizo y no quería que me demandaran, así que no tuve otra opción que hacer la película”, afirmó.

Según informó Screen Rant, mientras jugaba al hockey con Joe Charbanic -director de la película-, Keanu le prometió realizar un pequeño papel para que apareciera su nombre y el film obtuviera el financiamiento que necesitaba. El problema fue que luego de recaudar el dinero para realizarla, se reescribió el guion, situándolo como uno de los protagonistas sin que el actor estuviera enterado del cambio.

Keanu Reeves en The Watcher: el actor interpretó a David Allen Griffin, un psicópata buscado por la Policía Captura de vireo

Lo cierto es que la estrella de Hollywood llegó a un acuerdo con la productora Universal Pictures, que lo obligó a permanecer en silencio durante 12 meses sobre la falsificación de su firma. A cambio, se comprometieron a no hacerle una gran promoción al título. Lo insólito fue que, en un comienzo, Keanu pensó que solo haría un cameo, pero nunca se le ocurrió que sería el protagonista del film.

A pesar de contar con un gran elenco, conformado por actores reconocidos como James Spader, Marisa Tomei o Ernie Hudson, la película fue destrozada por los críticos luego de su estreno. Según afirmó Common Sense Media, poseía “una trama aburrida y un casting desastroso”. Mientras que el experto en cine Nick Schager señaló que “fue uno de los thrillers de asesinos en serie más aburridos de la era posterior a El silencio de los inocentes”. La película también fue un fracaso financiero, ya que ganó solo US$47 millones a lo largo del mundo.

The Watcher es un thriller que narra la historia de un agente del FBI llamado Joel Campbell (James Spader) que luego de retirarse voluntariamente de su cargo, vuelve al ruedo gracias al asesinato de una mujer que se sospecha fue víctima de David Allen Griffin (Keanu Reeves) un psicópata al que persiguió durante cinco años y que nunca pudo atrapar.