La sorprendente comparación que le hizo Diego Boneta a Dalma: “Hay similitudes entre Maradona y Luis Miguel”

Tras un desafío iniciado al aire el martes pasado dentro del programa Un día perfecto (FM Metro 95.1) Dalma Maradona se hizo cargo de la misión de conseguir una nota con Diego Boneta, protagonista de “Luis Miguel, la serie”, la producción de Netflix que estrena nuevos capítulos cada domingo. “Hay similitudes entre Maradona y Luis Miguel”, le dijo el actor a la hija del campeón del Mundial de México 1986.

El desafío se cumplió este miércoles. “Muchos pajaritos me comentaron que querías platicar conmigo. Supe lo del desafío… y Argentina tiene un lugar muy especial en mi corazón”, confesó Boneta en el inicio de la entrevista con la hija de Diego Maradona. Luego, el actor aseguró: “No vengo de una familia farandulera. Desde que empecé, mi mamá me baja a chanclazos”.

La hija mayor del Diez, se mostró emocionada al dialogar con la estrella latina del momento: “Nunca tuve tantos nervios en mi vida”.

Boneta, por su parte, derrochó simpatía. Durante la charla con la también actriz, hizo una sorprendente comparación entre el cantante mexicano y Maradona: “Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tú, y sí se me hace que hay bastantes similitudes entre Diego y Luis Miguel. Esto lo hablamos mucho con César Bordón [actor argentino que interpreta a Hugo López, exrepresentante del cantante mexicano]”. La hija del astro del fútbol coincidió con Boneta y dijo: “Sí, la locura que generaban, un poco”.

Además, Boneta y Dalma charlaron ampliamente de la serie. “No es un trabajo de imitación. Es convertirme en Luis Miguel. Al final de la primera temporada hablaba como él sin darme cuenta”, afirmó el actor mexicano.

Dalma le preguntó a Boneta cómo se siente cuando el público dice que él se parece más a Luis Miguel que el propio cantante. “Me hace el día, porque realmente fueron cuatro años y medio metido en este proyecto”, respondió el actor.

“No solo como actor, sino como cantante y como productor también. Es el primer proyecto que produzco y en el que estoy tan involucrado en algo. Es una sorpresa enorme porque no nos esperábamos este éxito”, agregó.