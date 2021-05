Ivanna Viale debutó en Radio Rivadavia en lugar de su padre, Mauro: “Él estaba muy cansado, pero no podía parar”

Desde este domingo, Ivanna Viale conduce El Gíglico, el programa que su padre, Mauro, condujo en las mañanas de los domingos en radio Rivadavia AM 630 hasta su muerte por coronavirus.

“Voy a seguir por vos, por lo que vos querías”, dijo Ivanna, hermana del también periodista Jonatan Viale, junto a sus compañeros, Lucas Mella y Hernan Latcher, en el ciclo que desde hoy se emite de 11 a 12, y no de 9 a 12 como lo hacía Mauro en 2020 y hasta el 4 de abril de 2021

A lo largo de los casi 7 minutos que llevó la introducción de Ivanna, hizo un recorrido de cómo fue Mauro Viale como padre, abuelo, y marido de su madre, Leonor Schwadron.

Al hablar de Mauro como periodista , deslizó una frase que se podría atribuir al Grupo América -América Tv y A24-, donde Viale conducía tres horas diarias en la señal de cable de 15 a 18 y entre 5 y 6 los domingos por la tarde noche .

“No se juega con la gente, con el abuso de autoridad. Por un mísero punto de rating te ponen, te sacan. Estoy acá para decir lo que mi papá no pudo. Él estaba muy cansado, pero no podía parar porque... no voy a seguir. Los que saben, entienden”, haciendo cargo de sus dichos.

El Giglico, previo al fallecimiento de Viale, se emitía de 9 a 12 cada domingo por la AM 630, pero esta nueva versión con su hija se redujo a una hora, en modo homenaje al periodista, que significa mucho no solo para Rivadavia sino para el periodismos en general, ya que su hijo Jonatan también es parte de la emisora, donde conduce a diario Pan y Circo de 15 a 17.

En los próximos días, las autoridades de la radio definían quien ocupará el horario de 9 a 11 de los domingos, donde habría varias chances que quede a cargo de la periodista de TN Todo Noticias Carolina Amoroso junto a Osvaldo Bazan y Adriana Amado, algo que se definirá en esta horas , ya que la idea es que debuten el próximo domingo 16.

Mauro Viale murió domingo 11 de abril luego de haber sido internado en el Sanatorio de Los Arcos tras haber dado positivo de coronavirus. Tenía 73 años y trabajó hasta un día antes de ir a terapia, por lo que nada hacía suponer el fatal desenlace.

