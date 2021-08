La sorprendente irrupción de Elton John en una playa: cantó en vivo y recibió ovaciones

Elton John realizó un miniconcierto sorpresa en un restaurante frente a la playa en Francia y generó ovaciones en el público. El cantante estaba vacacionando en la ciudad de Cannes con su esposo, David Furnish, y sus dos hijos, cuando arribó al local y brindo el show privado espontáneo.

Sucedió el sábado 14 de agosto, un día después de lanzar “Cold Heart”, una canción que remixó el dúo PNAU y que el británico canta junto a Dua Lipa. Al parecer, Elton quiso dar una muestra de la nueva canción a los clientes del restaurante.

Todo quedó grabado en un video que fue publicado en la cuenta de Instagram del artista. “Actuación de ‘Cold Heart’ en vivo. Pensé en sorprender a la gente del restaurante de playa La Guerite con una performance de mi nueva pista”, explicó en la publicación.

Elton John sorprendió al cantar en una playa de Francia

En las imágenes se puede ver al cantante caminando hacia la cabina de DJ para cautivar a los clientes con su último lanzamiento. Vestido con una camisa celeste con estampas y sus clásicos anteojos redondos rojizos, Elton se instaló en una silla frente al público, al lado del DJ, tomó un micrófono y comenzó a cantar, mientras incitaba al público para que bailara y agitara los brazos.

En pocos segundos se cada vez más gente a su alrededor y todos empezaron a moverse y aplaudir al ritmo de la canción. Cuando terminó el acto, el público le dedicó una ovación y se escuchan varios “Bravo”.

La nueva canción junto a Dua Lipa

“Cold Heart” reúne Elton John y Dua Lipa, dos estrellas pop de distintas generaciones, en un feat que permite multiplicar audiencias y hacer que un rockstar de la vieja escuela con todo el glam y el brillo “dialogue” con una de las más promisorias figuras del pop británico actual.

El single fue lanzado por un clip diseñado y dirigido por Raman Djafari. Se trata de una animación en donde Dua y Elton alternan el cuadro con cuatro personajes, en escenas oníricas y siempre sobre el pulso rítmico de la canción.

El dúo electrónico PNAU realizó el remix fusionando cuatro temas que grabó el astro del rock británico entre los 70 y los 80, en tanto que Elton y Dua Lipa sumaron sus voces.

La materia prima fue tomada de varios temas. “Kiss The Bride”, canción publicada en el disco Too Low For Zero (1973); “Rocketman”, uno de los primeros éxitos de Elton, del disco Honky Chateau (1972); “Where’s the Shoorah?” del álbum doble “Blue Movés” (1976) y “Sacrifice” de Healing Hands (1989).

La relación entre Elton John y Dua Lipa

El primer contacto surgió cuando Dua Lipa invitó a Elton John a un Instagram Live para discutir sus experiencias con Studio 54 antes de su álbum de remezclas Club Future Nostalgia. Y como Elton tiene buena llegada en las nuevas generaciones (tanto de público como de artistas) y está al tanto de la escena actual, participó en el livestream récord de Dua, Studio 2054.

Tiempo después, Dua Lipa actuó en la Fiesta de Visualización de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John AIDS, que recaudó más de 3 millones de dólares. Más tarde, Elton se acercó a Dua para que trabajen juntos en nueva música de forma remota. El resultado fue “Cold Heart”.

Elton John y Dua Lipa estrenaron un remix Instagram @eltonjohn

“Los últimos 18 meses han sido difíciles, pero estar fuera de la ruta significó que he tenido tiempo para volver a mis raíces como músico de sesión y colaborar con algunos artistas maravillosos -explicó Elton-. Y tener la oportunidad de pasar tiempo con Dua, aunque de forma remota, ha sido increíble. Ella me ha dado mucha energía. Es una artista y una persona verdaderamente maravillosa, absolutamente rebosante de creatividad e ideas. La energía que aportó a ‘Cold Heart’ me dejó alucinado”.

“Desde que nos ‘conocimos’ de manera virtual hicimos clic por completo -dice Dua Lipa-. Elton es un artista tan inspirador y también tiene el sentido del humor más travieso: una combinación perfecta. Ha sido un absoluto honor y privilegio colaborar en esta grabación con él. Es muy especial, con algunas de mis canciones clásicas favoritas de Elton John combinadas. Me encantó ser parte de una experiencia tan creativa y alegre”.

LA NACION